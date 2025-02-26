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《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名廚師、企業家白種元（백종원）除了旗下擁有規模不小的餐飲品牌以外，也深耕電視圈，出演不少節目，2024年更擔任《黑白大廚》的評審，提升了海外知名度，然而，他近期卻一連爆出爭議，其中包含推出使用國產豬肉製作的午餐肉，卻藉此哄抬價格，以及與在地農民合作推出橘子口味啤酒，宣傳方式卻與實際內容存在誤差等，引爆不小的民怨。

▲白種元才打開海外知名度，就形象大翻車。（圖／翻攝自白種元YT、韓網）

▲白種元才打開海外知名度，就形象大翻車。（圖／翻攝自白種元YT、韓網）

根據韓媒報導，南韓忠清南道禮山郡政府26日證實，有收到標題為「要求解除白種元作為禮山郡宣傳大使的職位，對其一系列爭議進行適任與否檢討」的請願。請願的民眾A表示，白種元因為午餐肉價格爭議事件，已經失去了不少消費者的信任，最近又被發現號稱要幫助在地橘農，卻製造出原汁含量僅0.032%的柑橘啤酒，被批打著幫助名號牟利。

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▲白種元才打開海外知名度，就形象大翻車。（圖／翻攝自白種元YT、韓網）

▲白種元先前針對午餐肉事件作出解釋，網友不買單。（圖／翻攝自白種元YT）

請願中還提到，白種元先前拍攝節目，被發現將法規明確規定要放置在室外的瓦斯桶，放置在廚房內，顯示了對基本安全管理的疏忽，種種行為都需要對其擔任宣傳大使的適當性進行審視。A進一步指出「禮山郡的宣傳大使不僅僅是一位名人，而應該扮演提升當地價值並建立信任的角色。」強烈呼籲解除白種元的宣傳大使職位，以免對當地造成負面影響。

白種元作為餐飲事業體「The Born Korea」的老闆，憑藉著親和力十足、十分關心公益的形象，成為了頗受好評的企業家。然而，近來他卻頻繁爆出爭議，YT頻道影片底下也充斥著負面留言，形象嚴重地受損，堪稱是他商業、演藝生涯的最大危機。

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