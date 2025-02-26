福原愛為《哪吒2》配日語版！一人飾3角　陸網不買單：真不舒服

記者劉宛欣／綜合報導

日本桌球名將福原愛與江宏傑離婚後，近年事業重心放在中國大陸，常在微博分享工作、生活日常。近來，中國動畫片《哪吒之魔童鬧海》票房登上中國影史第1名，突破139億元（約629億台幣），登上全球最賣座的電影第8名，福原愛跟上這股風潮，在微博發出日文配音版，一連轉換3個角色，不過卻不被買單，甚至被中國大陸網友酸「日本話聽著真不舒服」。

▲福原愛經常透過微博分享在中國的日常。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛26日在微博發布了一段短片，影片中可以看到她身穿紅色上衣，手中拿著《哪吒之魔童鬧海》翻譯成日文的劇本，分別配音演出了西海龍王敖閏、哪吒等角色，聽得出為了拍攝該短片下過功夫，聲線不斷轉換，男角、女角都難不過她，一度為了壓低聲音還擠出了雙下巴。該影片曝光後，引來許多微博網友留言、轉發。

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▲福原愛曬出配音影片。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛指出「日本話聽著是真不舒服，還是整個東北話版的吧」、「日本子的話語是不受待見，受待見就是不長記性。」、「愛醬你還是說回東北話吧」、「不適合配哪吒，太可愛了，哪吒有一種倔強」、「敖閏還可以，其他都不行」，不過也有人表達肯定「日本人是不是都有那個配音天賦」、「小愛雙下巴都憋出來了」、「愛醬也太有才了吧」。

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