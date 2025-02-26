《流星花園》錢韋杉淡出20年近照曝　同框天心網驚：都沒變！

記者王靖淳／綜合報導

女星錢韋杉以偶像劇《流星花園》藤堂靜一角走紅，她在2004年嫁給前籃球國手邱宗志後生下兩子，近年一家四口搬到美國生活，消失於螢光幕前。然而，好友天心今（26）日在社群驚喜曬出兩人聚會合照，畫面曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲天心（圖左）合照錢韋杉。（圖／翻攝自Facebook／天心）

照片中，天心身穿一件深色的針織衫，整體風格看起來休閒舒適，她的表情自然，對鏡頭露出滿足的微笑，顯得非常放鬆及愉悅。錢韋杉則穿著一件淺色外套，她將長髮頭自然披散，對鏡頭露出淡淡的微笑，當下似乎正在享受與好友聚餐的美好時光。

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天心在文中透露與錢韋杉有將近20年沒見面，同時也開玩笑地說道：「老天，我們是不是有20年沒有相見？」為此，錢韋杉聽完則笑說：「沒那麼誇張，但至少有10年了，我還沒見過妳的老公。」最後，天心在文末表示，即便與錢韋杉多年沒見，但熟悉的感覺依然還在，同時也感性告白對方「我愛妳，親愛的韋杉，等妳來韓國玩。」

▲天心透露與錢韋杉多年沒見。（圖／翻攝自Facebook／天心）

貼文及合照曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也讚嘆兩人的外貌，紛紛留言表示「都沒變」、「天啊！是錢韋杉」、「好美，都是女神」、「哇！身為觀眾也覺得這組合好久不見了啊！」掀起不小討論。



