ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大學生》班底談通告藝人辛酸　陳艾琳千字文洩心聲：感到倦怠

記者王靖淳／綜合報導

女星小優自節目《大學生了沒》出道，不過最近因為造謠、愛八卦的行為得罪許多圈內好友，掀起不小熱議。為此，與她同為前《大學生了沒》班底的女星陳艾琳，今（26）日透過Threads發文，談論通告藝人的背後辛酸。

▲▼陳艾琳

▲陳艾琳自《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自Facebook／陳艾琳）

陳艾琳分享她曾作為通告藝人的心得，並坦言這份工作看似輕鬆有趣，但背後所需的拿捏及努力卻不為人知。陳艾琳透露，在娛樂圈內，要持續創造出能引起觀眾茶餘飯後討論的內容，同時又要在「效果」及「事實」之間取得平衡，是件頗具挑戰性的事。她指出，這種工作往往要求藝人分享個人甚至他人私事，並進行適度的加工以符合節目的娛樂需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳艾琳進一步解釋，許多通告藝人為了保持在話題性，不得不對自己或周遭人的生活進行挖掘和誇大，這樣的行為雖然能短期內提升收視率和話題性，但對她個人而言卻感到不適。她提到，當故事被放大解讀後，不只影響到私人關係，甚至可能造成圈外人的誤解，這讓她開始懷疑這份工作的適合度。

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳發文談通告藝人辛酸。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

陳艾琳分享她在通告節目中的經歷以及對此職業的看法，同時也坦承，長期在這個行業中工作，她感受到極大的心理壓力，常常需要在編造與真實之間尋找平衡。她指出，為了維持大眾的注意力，不得不誇大事實，甚至製造爭議，這讓她感到疲憊，並開始質疑這份工作的意義。

陳艾琳進一步說明，為了達到節目效果，通告藝人常被要求分享私人甚至是敏感的話題，而這些話題往往被戲劇化地呈現，以吸引觀眾的眼球。然而，這種方式很容易被觀眾誤解，有時甚至會影響藝人的私人生活和人際關係。為此陳艾琳表達對那些仍在圈內努力的藝人的理解與尊重，並呼籲大家對通告藝人能有更多的同理心。

▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）▲▼陳艾琳。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳透露通告節目常問的問題固定。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

最後，陳艾琳表達她對未來媒體和娛樂行業的展望，她希望隨著觀眾選擇的多樣化，過度戲劇化的通告節目能逐漸減少。她鼓勵觀眾選擇更具價值、更接近真實生活的內容，如實境秀和個人創作者的作品，因為這些內容不只能提供娛樂，還能給觀眾帶來正面的影響。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

LISA一收到LABUBU興奮尖叫！　大方請《創造營》學員吃壽司

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大學生了沒, 小優, 陳艾琳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李鍾碩被目擊「零偽裝現身香港街頭」！　帥氣現況被讚：瘦回來了
  2. 小優遭爆大嘴巴「心理師曝她性格」！　揭八卦動機：有點高度神經質
  3. 將詹雯婷寫入戲裡！阿沁「把F.I.R.決裂搬上螢幕」認：都真實發生
  4. YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水
  5. 鹿希派爆昔入境美國「被關小黑屋3小時」！犯1錯誤遭上銬...安全局撂狠話
  6. 曾是羅志祥師弟…47歲男星自封台版JYP　曝小豬私下暖舉：友情無價
  7. 震驚！天王嫂拎14萬名牌包「機場當眾被搶劫」　郭富城嫩妻發文求助
  8. 野生胡宇威現身夜市擺攤！　遭客人「當場點評」走心陷低潮：我是糾結哥
  9. 孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療
  10. 《大學生》班底談通告藝人辛酸　陳艾琳千字文洩心聲：感到倦怠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366