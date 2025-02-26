《大學生》班底談通告藝人辛酸　陳艾琳千字文洩心聲：感到倦怠

記者王靖淳／綜合報導

女星小優自節目《大學生了沒》出道，不過最近因為造謠、愛八卦的行為得罪許多圈內好友，掀起不小熱議。為此，與她同為前《大學生了沒》班底的女星陳艾琳，今（26）日透過Threads發文，談論通告藝人的背後辛酸。

▲陳艾琳自《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自Facebook／陳艾琳）

陳艾琳分享她曾作為通告藝人的心得，並坦言這份工作看似輕鬆有趣，但背後所需的拿捏及努力卻不為人知。陳艾琳透露，在娛樂圈內，要持續創造出能引起觀眾茶餘飯後討論的內容，同時又要在「效果」及「事實」之間取得平衡，是件頗具挑戰性的事。她指出，這種工作往往要求藝人分享個人甚至他人私事，並進行適度的加工以符合節目的娛樂需求。

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陳艾琳進一步解釋，許多通告藝人為了保持在話題性，不得不對自己或周遭人的生活進行挖掘和誇大，這樣的行為雖然能短期內提升收視率和話題性，但對她個人而言卻感到不適。她提到，當故事被放大解讀後，不只影響到私人關係，甚至可能造成圈外人的誤解，這讓她開始懷疑這份工作的適合度。

▲陳艾琳發文談通告藝人辛酸。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

陳艾琳分享她在通告節目中的經歷以及對此職業的看法，同時也坦承，長期在這個行業中工作，她感受到極大的心理壓力，常常需要在編造與真實之間尋找平衡。她指出，為了維持大眾的注意力，不得不誇大事實，甚至製造爭議，這讓她感到疲憊，並開始質疑這份工作的意義。

陳艾琳進一步說明，為了達到節目效果，通告藝人常被要求分享私人甚至是敏感的話題，而這些話題往往被戲劇化地呈現，以吸引觀眾的眼球。然而，這種方式很容易被觀眾誤解，有時甚至會影響藝人的私人生活和人際關係。為此陳艾琳表達對那些仍在圈內努力的藝人的理解與尊重，並呼籲大家對通告藝人能有更多的同理心。

▲陳艾琳透露通告節目常問的問題固定。（圖／翻攝自Threads／chen_ai_ling51）

最後，陳艾琳表達她對未來媒體和娛樂行業的展望，她希望隨著觀眾選擇的多樣化，過度戲劇化的通告節目能逐漸減少。她鼓勵觀眾選擇更具價值、更接近真實生活的內容，如實境秀和個人創作者的作品，因為這些內容不只能提供娛樂，還能給觀眾帶來正面的影響。