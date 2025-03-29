雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！親哥爆內幕　公司5字回應了

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢近期與已故女星金賽綸戀情爆爭議，連雪莉親哥都加入戰局，在IG發文暗酸「金先生」，指控他與表哥李沙朗在2017年強迫妹妹拍攝電影《Real》裸戲，而雪莉生前飽受憂鬱症所苦，在拍攝該片後壓力巨大，接受精神治療，對此，金秀賢公司也做出回應。

雪莉（Sulli）2017年和金秀賢合演的電影《Real》上映後，因為片中大尺度的床戲引發話題，據韓媒報導，雪莉哥哥卻指控妹妹被強迫拍攝，導致雪莉在拍攝期間承受了極大的心理壓力，家屬透露：「雪莉在出演《Real》後曾對身邊的人說『再也不會拍電影了』，還因精神壓力接受了精神治療。」

▲雪莉哥哥控訴金秀賢加床戲。（圖／翻攝自IG）



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雪莉的遺屬表示，電影《Real》的拍攝過程中，她並未事先知悉床戲的具體內容，且現場氛圍壓抑，未給予演員足夠的溝通空間，要求金秀賢公司給個交代，而金秀賢公司則低調發聲回應：「正在確認中。」由於該片導演李莎朗即為金秀賢公司老闆，被認為是拖延時間，再度引發外界抨擊聲浪。

事實上，雪莉在拍完電影後，曾於社交媒體上PO出一些被解讀為抑鬱傾向的畫作，遺屬認為，這段拍攝經歷可能加劇了雪莉的心理問題，可能是導致悲劇的重要原因，要求金秀賢就增加床戲細節的決策作出解釋，目前輿論對此事件的討論仍在持續升溫。

▲雪莉。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

