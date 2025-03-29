王大陸入伍後首放假！記者苦等1hr　同梯：「大人物」被專車接走了

▲王大陸此前在3月13日乖乖報到入伍上成功嶺受訓，今天是王大陸所屬「一般替代役263梯」首次放假的日子，但他並未在成功嶺門口現身。同梯則透露他「已經被專車接走了」。（資料照／林士傑攝／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

33歲藝人王大陸為了逃避兵役，一度砸百萬重金想造假醫療證明「閃兵」，但最終還是在3月13日乖乖報到入伍上成功嶺受訓。昨（28）天是王大陸所屬「一般替代役263梯」首次放假的日子，下午4點半，一般替代役263梯基礎訓練共1153名學員陸續步出正門及三號門，據《自由時報》報導，該報記者在門口苦等1小時，其間頻頻聽同梯學員高喊「你在找王大陸嗎？」之後才有該梯學員告知：「他被專車接走了。」

據《自由時報》報導，王大陸隸屬替代役263梯14中隊，是同梯有名的「大人物」。學長們透露，王大陸入伍2週期間表現良好，最快昨（28）日傍晚5時就可出成功嶺，享受入伍後的第一個3天假期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，記者在成功嶺大門及三號門外守候，卻遲遲不見王大陸現身，沿途還頻頻聽到同梯高喊「你在找王大陸嗎？」之後才由14中隊學員透露，王大陸已經被專車接走了。

此前，役政司替代役訓練中心曾表示，王大陸屬「一般替代役263梯」，須服1年替代役，將於3月13日前往台中成功嶺報到接受基礎訓練，並強調對王大陸「絕無特殊禮遇」，入伍後會依規正常作息、操課。兵役局人員還曾透露，因為替代役屬於社會服務以及民防人力，訓練內容會依據國際和兩岸情勢隨時做調整，最近會加強緊急救護（EMT）訓練與防災為主，好為社區防災或戰時提供民防力量，坦言：「與過去相比，會更嚴謹也會比較操一點。」

延伸閱讀

▸ 說好1人一間！公公過世後「手足嘴臉全現形」 人妻怨：可悲

▸ 53歲公公即將再婚「對象是懷孕小三」 媳婦驚吐：尪要參加報復羞辱

▸ 原始連結