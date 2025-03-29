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韓湘琴爆有孕「老公唐威急飛美」險鬧婚變　元大長媳帶孫女到場力挺

記者蕭采薇／台北報導

資深藝人韓湘琴同時也是牡丹藝術家，29日在台中舉行「韓湘琴的花花世界」畫展開幕式，兒孫滿堂的她，包括唐威、唐可珊、唐志中一家人到場。此外還包括知名收藏家楊思勝，藝人鄧美芳、海內外親友、粉絲總動員，會場星光閃耀，足證演藝世家的超強魅力。

▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲韓湘琴（右二）開畫展，丈夫唐威（右一）、兒子唐志中（左一）、女兒唐可珊（左二）都到場。（圖／韓湘琴提供）

「台中我來了，終於在台中展出了！」一襲寶藍套裝韓湘琴一站上台就興奮的宣布遲到了30年，如今終於緣分聚足圓了台中展出夢。北台灣南台灣都她都展出過，但是台中是第一次。她在致詞時説：「記得30年本來要在台中開展，可是最後應邀在美國洛杉磯拉曼藝術展出，和台中失之交臂」。
 
韓湘琴回憶：「那時我不知天高地厚、馬不停蹄的在3年間跑了美國洛杉磯、舊金山、休士頓、香港、紐約等地開個展，在最後一場加州大學拉克曼藝術中心展出，也許那3年走遍了美國展出太累，記者招待會當天一起床就突然暈眩到站不起來，記者招待會後大嫂看我臉色發白就帶我去看醫生，醫生居然說：妳可能懷孕了！」

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▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲韓湘琴以一襲寶藍套裝（中）為個人畫展開幕，全家總動員出席。（圖／韓湘琴提供）
 
韓湘琴笑說：「當天大嫂就打電話給我老公唐威，他立刻從台北趕到洛杉磯，大家都覺得他好關心我，寵妻魔人，其實他是趕來質問我到底孩子的父親是誰？」韓湘琴的幽默大爆料引來台下哄堂大笑。

唐威也笑眯了眼，兒孫滿堂的賢伉儷，即將迎來結婚53年的幸福時刻。韓湘琴接著說：「當然這是笑話一則，我就知道不能這麼累，所以海外巡迴展之後就把台中的展出就耽擱了。後來再想展的時候覺得沒有新的東西而做罷，沒想到一轉眼將近30年。」

▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲韓湘琴一襲寶藍套裝，風韻猶存。（圖／韓湘琴提供）
 
她也分享自己的精彩生活，韓湘琴說：「這些年來我鍛鍊我的身體，豐富我的知識，打開我的眼界，體驗我的人生，享受天倫之樂，我跳舞、旅遊、打球、運動、幫忙照顧孫子，但也沒少畫畫，能夠讓我在畫風上突破創新的主因，是新冠肺炎大家都被關在家裡的那段時間，很慶興我會畫畫，那時我們唐先生也在家寫毛筆、畫油畫打發時間。」唐威對太太的一切嗜好興趣則是，「永遠支持，她是我們家最重要的人。」

▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲韓湘琴老友石雋（左）和鄧美芳（右）特地來捧場。（圖／韓湘琴提供）
 
談到為何鍾情牡丹，韓湘琴特別感謝前主播女兒、也是元大集團長媳的唐可珊，「女兒珊珊買了我最愛的牡丹花給我，牡丹花實在太美了，我看著牡丹從小小的花苞一天中迅速的變化，片刻不敢耽擱，因爲開展的速度太快了，我甚至不敢睡覺怕錯過了她的成長過程，牡丹可開到比臉大，更會出乎你預期的美麗鮮艶、燦爛無比、萬種風情。我用各種方式希望表現出她花中之王的傾世之美，我就把一張6呎大的紙畫一朶牡丹開始，然後2朶3朶，完全停不下來，跪著趴著一直畫，我如痴如狂、興奮不已，終於畫出屬於我想表現的風格。」

▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲唐可珊和唐志中姐弟倆，為媽媽韓湘琴主持畫展開幕式。（圖／韓湘琴提供）
 
韓湘琴彩筆40年，最愛牡丹，最大的體悟是「牡丹花的生命很短暫也就四五天，但耀眼光芒讓瞬間變成完美，而繁花落盡時一切歸於平淡，如同我們的人生，不負春光紹華，應該珍惜生命中每一個美好時刻。」
 
金馬獎終身成就獎得主，高齡90歲的石雋，以《龍門客棧》成為家喻戶曉的大明星，昨天也現身韓湘琴畫展，身體硬朗的他說：「我和唐威還有湘琴是40多年的老朋友，湘琴畫畫，靠著堅持和毅力，終於畫出自己一生的最愛和最美，非常佩服她。」

▲韓湘琴一襲寶藍套裝（中）開畫展，全家總動員。右二：唐威。左二：唐志中。 左五：唐可珊。（圖／韓湘琴提供）

▲金馬獎終身成就獎得主石雋（右）也來捧韓湘琴的場。（圖／韓湘琴提供）
 
韓湘琴的一雙兒女，元大馬家長媳前主播唐可珊，知名主持人唐志中，連袂擔任畫展開幕式的主持人。姐弟兩人妙語如珠，默契十足，給予母親十足的安定力量。唐可珊說：「欣賞媽媽的作品，人生頓時美好起來，每一件都好美」。唐志中說：「我的媽媽一輩子都在創作，作品滿滿的愛和美善能量。」兩位13歲、11歲的孫女還在現場開直播，紀錄奶奶的畫展盛況。
 
韓湘琴去年兩眼接連動刀，完全無損於對創作的熱愛，累積40多年的創作經驗，每一件作品都是精心之作，這次作品將近70件，包括水墨彩繪陶瓷等全新作品。牡丹之外，梅花荷花等題材兼具。

 

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