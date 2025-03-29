愛犬罹癌「遭疑硬要工作賺錢」　米可白親曝真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月，讓她感到相當難過。今（29）日她再度發文分享近期心情寫照，同時也透露有粉絲問她為何不好好陪愛犬，硬要去工作賺錢，為此，她也給出解釋。

▲米可白會在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白表示，最近她每天都會對愛犬錢錢又親又抱，和對方說話，同時也透露，儘管每天忙於拍攝工作，但她會在拍攝之餘抽空帶錢錢去針灸看中醫，再送牠去醫院。她表示有向錢錢解釋，接下來的幾天她會非常忙，無法常常在牠身邊，因此希望錢錢在醫院要乖乖地吃飯、好好睡覺，並承諾忙完工作後會馬上去接牠回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對有粉絲質疑為何不放下工作，好好陪伴錢錢，米可白解釋她參與的戲劇不允許隨意請假，並表示每個角色與拍攝進度緊密相連，「我不能因為自己私人事情影響劇組。」不過，她也坦言把錢錢看得比工作還重要，甚至想時刻陪伴對方，「就算只是空檔1～2小時～我都是飛奔去醫院坐在牠的旁邊⋯守著牠。」

▲米可白發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

最後，米可白表示最近沒什麼心情分享美照，所以打開相簿都是錢錢的照片，她希望大家多包涵，「如果你們喜歡我，能否連我家錢錢也一起喜歡。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言鼓勵她「平安」、「辛苦了，加油。」