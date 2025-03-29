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張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別式」　親口道別：一路好走

記者蕭采薇／台北報導

「一代大俠」張振寰於14日被發現在家中離世，享壽65歲，告別式於29日上午7點40分舉行。現場也僅有兒子代表家屬，前妻鮑正芳雖在場，但並未位列家屬席，也未在靈前致意。鮑正芳受訪時表示，透露與張振寰已經23年沒有聯絡，「我今天的身份，就是到場陪伴我兒子，陪他告別他的父親。」

▲▼ 張振寰告別式-鮑正芳,張振寰兒子 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鮑正芳和兒子張熙宇，出面為前夫張振寰料理後事。（圖／記者黃克翔攝）

30歲兒子張熙宇與父親失聯23年，他透露對父親最後的印象，就是爸爸還在大陸拍戲的那幾年。張熙宇也坦言，從7歲父母離婚後再也沒見過父親，目前在上海工作的他，特地請喪假回台，處理張振寰後事，最後想對爸爸說：「這輩子辛苦了，一路好走。」

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張振寰與前妻鮑正芳育有一子，現年約30歲。離婚23年的鮑正芳展現深厚情義，主動協助安排後事坦然表示：「就送最後一程了。」雖然張振寰的後事由鮑正芳一手包辦，但訃聞中僅列兒子的名字。鮑正芳對此表示：「因為我們已經離婚23年，以我的立場（名字寫上訃聞）有點不恰當。」

▲▼ 張振寰告別式-鮑正芳,張振寰兒子 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鮑正芳與張振寰離婚23年，她雖到場，但未位列家屬，也未在靈前致意 。（圖／記者黃克翔攝）

鮑正芳透露，因為已經23年沒聯絡，對於前夫的身體狀況和生活習慣都不是很理解，僅是從朋友口中知道張振寰的近況，因此得知他離世時仍頗為震驚。鮑正芳說：「所以我一開始真的不知道該怎麼做，而且據我所知，他還是有家人的。第一時間我嘗試和他的家人聯絡，但完全聯絡不上。」

▲▼ 張振寰告別式-張振寰兒子 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張振寰告別式現場，親屬代表僅有兒子張熙宇一人，但父子也已23年未見。（圖／記者黃克翔攝）

而現場除了張熙宇外，也並無其他張家親屬在現場。張振寰晚年淒涼，且負面新聞頻傳，現場也不見過往演藝圈好友，僅有曾在《百戰百勝》擔任魔王的楊雄到場，此外王偉忠也有送花籃致意，倒是有幾位2、3位影迷到場，，過往他多以大俠角色聞名，武術工會也有代表現身致意。

▲▼ 張振寰告別式-楊雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲演藝圈好友中，只有曾經是《百戰百勝》魔王楊雄，以里長身份到場致意 。（圖／記者黃克翔攝）

張振寰離世前長期受躁鬱症、痛風所苦，並曾被前妻鮑正芳控訴家暴、持菜刀追砍。如今故人已逝，鮑正芳曾在第一時間表示：「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！」

 

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張振寰, 鮑正芳, 張熙宇

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