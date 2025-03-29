記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是夢想家啦啦隊的隊長，經常和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列在場上熱舞的照片，但可能是因為裙子太短的關係，一轉身就被看光屁股蛋啦！

▲董梓甯辣露屁股蛋。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



照片中，可以看到董梓甯身穿黑色運動T恤，合身設計完美包覆出豐滿上圍，短版中空剪裁襯托出纖細腰身，下半身搭配迷你百褶裙，營造出輕盈俐落的舞動效果之外，還辣露蜜桃臀型。

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▲董梓甯穿迷你裙。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



有趣的是，董梓甯在這場應援活動中，首度嘗試綁雙馬尾髮型，「為了記錄人生第一次的高雙馬尾來一篇」，但因為很害羞的關係，貼文第一張還是先放了單馬尾的照片。

▲董梓甯擁有窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／t40533）



事實上，董梓甯工作非常忙碌，除了擔任P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊-Formosa Sexy隊長兼總監，還在舞蹈教室教課，去年還因此累到心悸、長期失眠，就醫被診斷出自律神經失調，乖乖吃藥後才逐漸好轉。

▲董梓甯是夢想家啦啦隊的隊長。（圖／翻攝自Instagram／t40533）