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鄭宜農認「早知情前夫楊大正離婚」　不勸和原因曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

大港開唱常客、金曲台語歌后鄭宜農今（29日）第14次站上大港開唱舞台演出，她的前夫滅火器主唱楊大正，上月透過社群官宣與網紅山東已在去年11月完成離婚手續，震驚不少樂迷，鄭宜農今被問到此事，透露自己當下就已知情，「他們成熟的完成自己的階段，我祝福他們，我看他們都講出了自己的哲學，看起來滿好的。」

▲▼鄭宜農大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲鄭宜農出席大港開唱。（圖／出日音樂提供）

她表示自己沒有勸和，「（他們）一定經歷很多拉扯掙扎，可以這樣和平分手是很棒的事，他們都辛苦了。」

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對於這次大港開唱，鄭宜農直呼很開心在這裡，「一直在想大港看我長大，我要好好長大才可以，希望大家看到我就覺得安心」；而緊接著在她之後演出的是本屆「大港女神」廣末涼子，她表示非常期待能在後台與童年偶像碰面。

▲▼鄭宜農大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲鄭宜農第14年在大港開唱演出，堪稱「大港公務員」。（圖／出日音樂提供）

鄭宜農今天除了新歌首唱展誠意，也透露新專輯《圓缺》將在5月1號日上線，「主題在講人的缺、感情的缺憾、自我的缺憾，我相信黑暗最終會走到光明」，而她去年因患上「過敏性氣喘」差點失聲，尤其病發時會劇烈喘氣、咳到沒聲音，她透露目前正積極保養吃中藥、早睡早起，儘量維持睡眠充足。

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