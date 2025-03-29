記者張筱涵／綜合報導

雪莉（崔真理）的哥哥近日出面指控，金秀賢和其表哥李沙朗2017年強迫妹妹拍攝《Real》裸戲，引起討論。當年相關演員的訪問也因此受到矚目，其中在電影中也有裸露戲的韓智恩，曾被報導在這次拍攝後留下了嚴重陰影，更被《屍落之城》導演金成勳說「對她只被消費的模樣感到惋惜」。

▲韓智恩在《Real》中也有裸露戲。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



據韓媒《STARNEWS》2018年的報導，韓智恩當初對於要不要去試鏡《Real》感到猶豫萬分，因為試鏡條件中有「裸露」的關係，而當時唯一知道的資訊只有主演是金秀賢，她選擇信任這位演員，相信若是金秀賢選的劇本一定是有原因的，就這樣從4300比1的激烈競爭中脫穎而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《Real》當時公開徵女演員，唯一資訊就是男主角是金秀賢。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



然而，韓智恩平時不是容易後悔的人，但必須拍攝在吸毒派對後的床戲，對她來說還是艱辛無比，尤其當時雙方都是第一次拍攝床戲，雖然對方給予許多體貼與照顧，但在情緒上仍難以依靠，她沒辦法跟其他人討論或請求協助，儘管一直告訴自己別後悔，但還是經歷了很長一段陰影時期。其中，更有網友提到韓智恩所拍的戲，除了裸露片段以外幾乎都被剪掉了。

慶幸的是，韓智恩透過《Real》受到經紀公司HB娛樂的青睞，順利簽約後也接到新的作品《屍落之城》。導演金成勳給予充分信任，更提到自己看過《Real》後對她「只被消費的模樣感到惋惜」。

韓智恩也坦言，在《Real》受傷後沒能完全療癒就開拍《屍落之城》，所幸在拍攝過程中將過往的傷痛釋懷。導演、演員、工作人員的體貼與鼓勵讓她備受撫慰，她特別提到飾演夜鬼的演員們：「他們真的很辛苦，氣溫又低。我過去也當過配角，特別理解他們的辛勞，但他們真的非常專業，鏡頭一開就全力以赴，令人敬佩。」

南韓網友近期因雪莉哥哥指控的關係，再將這篇報導翻出來看後都說「這部片的受害者好多…唉」、「哇，連男導演都那樣說的話，在業界也是被評為垃圾劇本吧」、「雖然我沒看過這部，但光看敘述就覺得是爛劇本」、「唉，真的是一部讓人覺得『為何要拍』的作品」。

▲雪莉在《Real》中也有裸露戲。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）