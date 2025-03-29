記者潘慧中／綜合報導

日本AV女優小宵虎南（小宵こなん）憑藉高顏值和豐滿上圍，受封為「新生代神乳傳說」，一度被譽為能繼承三上悠亞的AV女優。儘管2月已正式宣布引退，她仍繼續更新社群動態，28日更上傳了一系列現身台北中山站的照片，立刻吸引2.8萬人朝聖按讚！

▲小宵虎南在中山站散步。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



照片中，可以看到小宵虎南頂著粉紫色長髮，相當映襯她的白皙膚色，化著精緻妝容的她戴上黑框眼鏡，並沒有用口罩或帽子偽裝，作風相當親民大方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小宵虎南低調來台。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



小宵虎南當晚身穿黑色細肩帶背心，低胸剪裁辣露豐滿北半球，深邃事業線全露，外搭一件黑色休閒外套，滑落展現率性慵懶感，下身搭配灰色寬鬆長褲，整體風格自在不羈。

▲小宵虎南擁有窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／konankoyoiiii）



事實上，雖然小宵虎南今後不再推出AV作品，但她之前表示會更投入經營YouTube頻道，並在Fan Club持續推出探訪溫泉、桑拿設施等更刺激的付費影片回饋粉絲，也會繼續參加cosplay、DJ活動。