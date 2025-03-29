記者蔡宜芳／綜合報導

緬甸在28日發生芮氏規模8.2強震，造成大規模死傷，截至目前為止已有超過千人喪命，毗鄰的泰國也受到地震波及。而嫁給泰國人的女星亞美將（鄧莉穎）29日發文報平安，透露自己人在台灣，並分享了丈夫在當地的狀況。

▲緬甸因發生強震，多處建築物倒塌。（圖／路透）

亞美將表示，她和丈夫在地震前，就已經回到台灣多日，但丈夫因為要處理文件，短暫停留台北幾天後便返回泰國，「泰果先森在台灣經歷過幾次地震，所以他自己沒有覺得很可怕，但家人們覺得很可怕，地震後整條街的鄰居們都紛紛坐在家門外。」

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亞美將透露，丈夫在曼谷的家是一棟透天厝，地震後有仔細檢查，沒有發現任何裂痕，三樓工作室也沒有物品掉落，家人們都安然無恙，「一切都安全，確認沒有頻繁明顯的餘震後，有幾位家庭成員當下也出發去外府工作了。」

▲亞美將在1月與泰國丈夫完成結婚登記。（圖／翻攝自Facebook／亞美將 AmiJan - 鄧莉穎）

亞美將回憶，地震發生後，丈夫馬上告訴她，但當時她正在攝影棚錄影，無法即刻得知狀況。丈夫立刻詢問周圍親朋好友的安全，大家都平安無事，只是有不少人卡在車上或路上無法回家，更有朋友的家人花了9小時才到家。

針對地震後網路上出現的各種負面資訊，亞美將表示，這些內容讓人心慌，而且接下來可能只會更多，「也相信這多少雖有點警惕作用，但我們仍需時時刻刻提醒自己，心念隨時保持正向所想。如果可以，也請大一起『正念』為緬甸泰國祈福。」

▲亞美將透露自己在地震前就已經回到台灣。（圖／翻攝自Facebook／亞美將 AmiJan - 鄧莉穎）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

【亞美將全文】

謝謝大家關心。

地震前我跟泰果先森已返台多日，但他短暫停留台北幾天又飛回泰國（一樣是要先回泰國弄文件這件事）。

許多人以為地震時我還在泰國，其實我已回來工作了。

泰果先森在台灣經歷過幾次地震，所以他自己沒有覺得很可怕，但家人們覺得很可怕，地震後整條街的鄰居們都紛紛坐在家門外。

泰果先森在曼谷的家是透天厝，地震後有仔細檢查，沒有任何裂痕，他三樓的工作室書本、玩具們都沒掉落，他爸媽家人都在身邊，一切都安全，確認沒有頻繁明顯的餘震後，有幾位家庭成員當下也出發去外府工作了。

昨日地震發生後他馬上跟我說，但我當時正在攝影棚錄影無法即刻得知狀況，他也立刻詢問周圍的親朋好友們的安全，大家也都平安，只是不少人都卡在車上、路上無法回家，昨晚我也聽到朋友的家人花了9小時才到家，真的無論花多少時間，有平安抵達就好。

地震後網路上出現各種資訊，不少恐怖、擔憂、批評、訕笑⋯等負面的內容，著實讓人看了也跟著心慌起來，這類的內容我相信接下來只會更多不會少，我也相信這多少雖有點警惕作用，但我們仍需時時刻刻提醒自己，心念隨時保持正向所想。

如果可以，也請大一起「正念」為緬甸泰國祈福