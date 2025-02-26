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曝館長將進軍SWAG！　陳沂笑指「四千年一遇3cm」網瘋敲碗合體

記者劉宛欣／綜合報導

網紅陳沂風格犀利，發表立場向來不怕得罪人，受到不少粉絲愛戴的同時，也不時引起爭議。她先前加入成人直播平台SWAG，邀來各路來賓大聊無尺度限制的話題，吸了一波流量，26日，她在臉書透露消息，暗示網紅館長也即將進軍SWAG，掀起網友熱烈討論。

▲陳沂暗示館長即將進軍SWAG。（圖／翻攝自館長陳沂Instagram）

▲陳沂暗示館長即將進軍SWAG。（圖／翻攝自館長陳沂Instagram）

陳沂26日在臉書發文激動寫下：「聽說辣（那）個3cm的男人，要進軍SWAG了！！！」由於館長以自嘲只有3公分聞名，因此不少網友一看就猜測她所說的是館長，她補充說道「（他會）身體力行告訴你們，他不是只會嘴巴干拎孃」，並且附上了性暗示的符號，接著還在留言處幽默評論對方是「重量級新人，四千年一遇3cm」。

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▲陳沂暗示館長即將進軍SWAG。（圖／翻攝自館長陳沂Instagram）

▲陳沂發文指出「辣（那）個3cm的男人，要進軍SWAG」。（圖／翻攝自陳沂Instagram）

陳沂發文爆料消息之後，網友紛紛留言「大家最期待的世紀大戰：三公分大戰三斤（指陳沂）！」、「聊聊天那種不算進軍」、「妳考慮合拍嗎？」、「期待跟陳沂聯動合作」，另外也有看過館長直播的粉絲，似乎已經提前得知消息，指出「館長直播說過，他只會跟妳一樣出一張嘴而已，還叫大家斗內多一點」。

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