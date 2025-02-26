DJ圓圓歡慶新身份！　忙到「一個月22天不在家」哀：談不了戀愛

記者蔡琛儀／台北報導

「音樂祭女王」DJ圓圓今年開春升格節目製作人，喜迎2音樂體育節目《看球衝一波》和《球是圓的》，從訪綱到節目流程，甚至剪輯調色她全都親力親為，更將與奧運金牌王齊麟合作的單曲〈Pasion〉作為節目主題曲，用擅長的音樂為在場上揮灑汗水的球員們加油打氣。

▲DJ圓圓跨足體壇喜迎2新節目。（圖／兆京國際娛樂提供）

她籌備期間每天睡不到5小時全力拼事業，有的時候為了工作一個週末要趕5-6場，最高紀錄1個月將近22天不在家，搞笑表示：「最近是一個談不了戀愛的節奏。」一直有主持各類體育活動的圓圓，有望再添新身份成為職排球隊MC，為此更修煉4項新技能成為「會應援」、「會跳嗆司曲」、「會跳球員應援曲」和「會帶口號」的全方位主持人，她笑稱：「各球團沒找我MC真是太可惜了。」

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這樣的努力也被支持體育賽事的幕後老闆Ivan Lee看見，除了本業貿易經營有聲有色，老闆更斜槓當歌手，將推出單曲〈我絕不認輸〉，為台灣體壇健將們加油打氣，盡一份心力。有志一同的兩人一拍即合，圓圓也拿出與奧運金牌王齊麟的合作曲〈Pasion〉作為節目主題曲，透過行動支持體壇，打造優質的音樂體育節目。

《看球衝一波》首集在大巨蛋開錄，和圓圓搭檔的常駐嘉賓是知名主持人常富寧，開錄當天還巧遇前棒球員，現任棒球自媒體人方昶詠（豹哥），她立刻邀請豹哥加入節目，不忘打趣說：「當然要蹭豹哥一波流量。」而另一個節目《球是圓的》將以直播形式陪伴球迷，首集將於3月6日首播。