《哈利波特》影集版「首位確定卡司」曝光！　79歲男星將演鄧不利多

記者黃皓瑋／綜合報導

電影《哈利波特》全系列8集近期重返大銀幕，再度掀起觀影與討論熱潮，先前宣告將重啟翻拍，並於2026年開播的影集版《哈利波特》，也在日前公開首位演出者，79歲的美國男星約翰李斯高（John Lithgow），證實將飾演霍格華茲校長鄧不利多（Dumbledore），消息一出引發關注。

▲約翰李斯高將飾演影集版《哈利波特》中的鄧不利多。（圖／劇照）



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▲電影版《哈利波特》中，由邁可坎邦飾演的鄧不利多。（圖／劇照）



在電影版《哈利波特》中，鄧不利多先後由李察哈里斯（Richard Harris）、邁可坎邦（Michael Gambon）2位已故男星飾演，其中演出了6集的邁可坎邦，形象更是深植人心。據外媒《Screen Rant》報導，約翰李斯高日前受訪，證實自己已經答應演出影集版鄧不利多，成為第3位在本傳飾演該角色的演員。不過由於他年事已高，影集又長達7季，也讓他笑稱：「等到殺青的時候，我大概已經87歲了。」

約翰李斯高出道逾50年，演出過《猩球崛起》、《星際效應》、《會計師》、《歌喉讚3》等多部電影，並有多次獲獎經歷。2016年他在影集《王冠》中，飾演前英國首相邱吉爾（Winston Churchill），憑藉傳神演技先後獲得艾美獎、美國演員工會獎「劇情類最佳男配角」。

▲▼帕帕埃西杜（上）先前傳出將飾演影集版的石內卜教授（下）。（圖／上：達志影像、下：劇照）



其實《哈利波特》影集先前曾爆出選角爭議，傳出將由非裔男星帕帕埃西杜（Paapa Essiedu），來擔當石內卜（Snape）教授一角。然而由於原著中多次形容石內卜「皮膚蠟黃」，引發部份粉絲質疑，帕帕埃西杜是否能完美重現書中角色，不過該選角傳聞目前仍未得到證實。