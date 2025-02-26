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台片《詭才之道》變戲中戲　中國上映特供版巧妙過審

台灣電影「鬼才之道」由徐漢強導演，去年8月在台上映。到中國大陸後片名改為「詭才之道」。

▲台灣電影「鬼才之道」去年8月在台上映。到中國大陸後片名改為「詭才之道」。

文／中央社

中國的電影審查制度不允許拍攝鬼片。近日不少觀眾發現，台片「詭才之道」為中國市場做出「特供版」，在頭尾各多加了約一分鐘，讓鬼片情節合理化。觀眾大多認為雖無必要但不失為權宜之計。

台灣電影「鬼才之道」由徐漢強導演，去年8月在台上映。到中國大陸後片名改為「詭才之道」，本月22日上映。

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該片以陰間的厲鬼世界諷刺與映照人間現象，其中部分內容還受到兩岸「社畜」、「打工人」共鳴，走恐怖喜劇片類型。據了解，為了取得中國的上映許可，該片在頭尾多加了一個劇情，即製片人來電跟編劇討論劇本內容，接下來所有的劇情就是劇本的演示。

在上海某家電影院25日的「詭才之道」午夜場，散場後有民眾說，「感覺前後加這個沒什麼必要。來電顯示的「制片人」為簡體字，一看就是為了大陸版做的。...都是因為censorship（審查制度）啊！」

在藝文資訊網站「豆瓣」上，一些網友也點出了這點：「為了過審，首尾各加1分鐘，將『鬼』的概念變成戲中戲，算巧妙，也很唏噓。其實，故事本就沒那麼『鬼』，...作為一部喜劇是成功的。」

還有一名網友留言：「絕佳的創意，感謝這個世界上有台灣。允許這個世界上有說著中國話的鬼。通常境外電影進了大陸都要少幾分鐘，因為玻璃心們要剪。這部境外電影進入大陸居然多了幾分鐘，因為玻璃心們必須有多餘的解釋。這比這部喜劇電影更好笑。」

為中國市場提供電影特別版並不少見，除了常見的刪減血腥、暴力、色情或政治敏感內容，也會利用加上字卡來導正價值觀、甚至改變結局等。2012年由香港導演杜琪峰執導的犯罪電影「奪命金」，大陸版的片尾就加上字卡，交代片中犯人已自首、都被抓了。

關於中國禁止拍攝鬼片，對多數中國大陸民眾來說已是常識，有上海民眾對記者表示，「因為我們國家是講唯物主義的」。

中國的「電影管理條例」中，影片禁止有「宣揚邪教、迷信」的內容；依據「電視劇內容製作通則」，「宣揚靈魂附體、轉世輪迴、巫術作法等封建迷信思想」屬於禁止題材。而根據「廣電總局關於加強互聯網視聽節目內容管理的通知」，宣揚封建迷信活動屬不當內容。實務上的認定，網友表示並非全無「鬼」出現的空間，只是無法過審的可能性很高。

2014年後，網傳廣電總局有令，在1949年中共建政後的影視作品中，不能有動物修煉成精的情節，「建國後動物不許成精」一度成為網路上的流行語。但官方隨後對此闢謠，表明這並非真實的政策規定。

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