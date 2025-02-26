清純梁舒涵罕見大解放！　比基尼辣照曝光：不留美照會後悔

記者蔡琛儀／台北報導

藝人梁舒涵近期參與的兩部戲劇以及節目主持，農曆年前和《食尚嚴加》團隊前往泰國，而她在海邊時更不忘分享身著比基尼展現姣好身材的貼文，梁舒涵說：「當艷陽普照在碧藍大海上的美景一印入眼簾，本來偏向穿著保守，不太穿比基尼式泳衣的我也忍不住將罩衫脫掉，尤其斯米蘭島不只有人數限制更不是365天都開放，總覺得如果現在不留下美照未來我一定會後悔，所以也算某種程度的大解放吧。」

▲▼梁舒涵罕見解放比基尼辣照。（圖／寬寬提供）

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梁舒涵除了是第一次來普吉島，一行人也去了人稱「東方馬爾地夫」、人生必去的斯米蘭島，令人嘆為觀止的水質跟環境保護讓梁舒涵直呼真的必須親眼見證，原本不諳水性的她更挑戰了第一次浮潛，還近距離看到巨大的海龜在身旁，感嘆加入外景節目後體驗到很多不一樣的生活。

此外，她參演的兩部戲劇《童話故事下集》及《生日快樂》幾乎同期在不同平台上檔，其中《童話故事下集》為梁舒涵因參演金馬得獎作品《講話沒有在聽》，與導演李念修結緣後而受邀再度合作，《生日快樂》則是與梁舒涵多次合作的大愛電視台製作推出。

▲梁舒涵與小刀合作。（圖／寬寬提供）

梁舒涵表示：「其實這兩年拍攝的戲劇在今年上檔對我來說算是滿有趣的一件事情，因為距離我上一個戲劇作品露出其實也有兩年了，剛好這兩年也跨領域做了很多不一樣的嘗試。雖然一直都有作品露出，但很多支持我的朋友都在問我的戲劇作品何時會再推出，所以很開心能在今年跟大家分享這兩部作品！」

緊接著她馬不停蹄的準備著高雄櫻花季的演出，是梁舒涵第二次為高雄櫻花季獻唱活動主題曲，也是他今年的第一首新單曲，由5566團員小刀（彭康育）作為這首歌的Rap擔當。回想與大前輩合作的過程，梁舒涵透露當時的心聲：「刀哥畢竟是天團出身又是最新金鐘獎得主，所以在第一次要遇到刀哥的時候有點緊張，好在刀哥非常親切，沒有給人距離感，所以錄音時的氛圍非常和諧有趣！」