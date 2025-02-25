何如芸喪父一年「開車停路邊大哭」　悲嘆：心中某塊角落遺失了

記者王靖淳／綜合報導

女星何如芸的父親在去年3月因肺癌離世，如今過了將近一年的時間，她透過臉書發文分享父親逝世周年的心情，表達對父親深切的思念及哀悼，「心中的某一塊角落，是永遠遺失了。」

▲何如芸發文談父親逝世周年心情。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸提到，根據華人的傳統，人們在親人逝世後的百日與周年會有特別的紀念方式，她認為這是對逝者的持續尊重和記憶。她表示時間幫助人們面對失去親人的痛苦，並逐漸接受這一不可逆轉的事實，「百日之後才能開始真正面對，一年之後終能默認接受事實。」

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何如芸坦言，在過去的一年中，常常因為突然回想起與父親的記憶，而不禁淚流滿面。她透露有幾次在開車時因淚眼模糊，而不得不停車大哭，甚至一度考慮過遠走他鄉以尋找心靈的平靜，「有幾次在開車中雙眼太模糊停在路邊大哭，也曾經想遠走他鄉尋找內心平靜。」

▲何如芸會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

最後，何如芸鼓勵自己和他人繼續好好生活，積極面對未來。她相信，儘管失去了一部分的自己，但生活中總會有新的希望和再次遇見的可能，「不是不能如常生活，心中的某一塊角落，是永遠遺失了。好好生活，努力將來，走著走著，會再遇見的。」