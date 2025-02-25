鹿晗遭爆分手關曉彤買醉失態！　工作室不忍：他已為不當行為承擔責任

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星鹿晗近日捲入與關曉彤分手的傳聞，甚至有消息稱兩人因爭執鬧翻、已長時間未聯繫，更被爆因此喝醉失態等傳言。對此，鹿晗工作室於25日發出聲明，強調網路上的相關消息皆為惡意捏造與抹黑，並宣布已正式進入訴訟程序，將依法追究造謠者責任。

▲鹿晗2017年認愛關曉彤，近日瘋傳分手。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）



鹿晗與關曉彤自2017年公開戀情後，多次被傳分手，近日更因鹿晗深夜與好友鄧超聚餐喝醉，再度引發外界聯想。加上部分網紅、狗仔相繼爆料，甚至有網友整理出「10項分手證據」，包括兩人近10個月未曾公開同框、關曉彤生日未見鹿晗陪伴、疑似刪除相關評論等，讓傳聞愈演愈烈。

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對於網路熱議話題，鹿晗工作室25日嚴正駁斥，聲明中指出：「近期，我們監測到部分網絡用戶持續捏造和發布虛假信息、造謠傳播、惡意中傷、詆毀侮辱，明顯意圖抹黑，企圖誤導公眾。」並指這些不實言論已對鹿晗個人及粉絲群體造成影響，嚴重侵害其名譽權及民事權益。聲明中進一步點名豆瓣、微博、抖音等平台上的多名網友，確認已提起法律訴訟，警告造謠者與傳謠者將依法承擔責任。

▲鹿晗工作室聲明。（圖／翻攝自微博／鹿晗工作室）

此外，工作室強調：「鹿晗先生已經為自己的不當行為承擔了作為公眾人物應該承擔的責任，我們相信法律也會讓造謠者、傳謠者以及惡意中傷者承擔他們應該承擔的責任。」顯示鹿晗方面將堅決維護自身權益，杜絕網路惡意謠言的蔓延。

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