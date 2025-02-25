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紀言愷大嚐半人高帝王蟹　嗑太多討饒不想再吃

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》Hello腹餓代，主持人JR紀言愷、韋汝本次前往冰天雪地的北海道，吃遍在地新鮮美食，2人難掩興奮，飛機才落地，紀言愷就推著行李往外衝，結果樂極生悲，「碰」一聲，整個人連同行李撞上機場玻璃門。2人這次到北海道，經歷不少初體驗，除了以超高齡參加20歲才能參與的成人式，還天天品嘗帝王蟹，但天天美味讓紀言愷吃不消，到最後一天，才聞到帝王蟹的味道，就討饒：「今天可以不吃了嗎？」

▲紀言愷(左起)與韋汝猛吃帝王蟹。（圖／TVBS提供）

▲紀言愷(左起)與韋汝猛吃帝王蟹。（圖／TVBS提供）

韋汝行前表示，此行最期待穿和服，她滿懷想像說：「從沒在這麼冷的地方穿和服，一定很美。」節目讓她如願，安排2人到北海道神宮參加當地成人式，紀言愷問：「這邊成人式是20歲參加，我們的年紀是不是可以參加2次？」自嘲2人已屆40歲的事實。2人為了應付零下溫度的外景拍攝，各自準備洋蔥式穿搭衣物，紀言愷吐露，去年第一次滑雪沒經驗，穿得又厚又多，身上汗水排不出去，到了入夜吹到冷風，最後竟然有點失溫，這回出外景就學到教訓，更注重排汗快乾的衣物。

▲紀言愷(左起)與韋汝猛吃帝王蟹。（圖／TVBS提供）

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▲紀言愷(左起)與韋汝吃生蠔。（圖／TVBS提供）

節目入住台灣夫妻在札幌開的民宿，每晚話家常，讓外景團隊在異鄉備感溫馨，2位主持人透露都曾動念在日本置產，紀言愷回憶十多年前拍戲，殺青當天，同劇演員就飛日本小公寓度假放鬆，兼顧工作與生活的態度，讓他十分嚮往。

▲紀言愷(左起)與韋汝猛吃帝王蟹。（圖／TVBS提供）

▲紀言愷與韋汝穿上和服。（圖／TVBS提供）

民宿主人體恤主持人辛勞，特地準備3隻半個人高的帝王蟹，加上和牛與海膽，讓紀言愷和韋汝大喊太過癮，2人聊起當天有趣經驗，韋汝突然斷線，滿臉狐疑問：「我們今天去哪？」紀言愷在旁逐一提醒，韋汝仍疑惑追問：「我們去便利商店幹嘛？」紀言愷噴笑虧她：「剛剛的畫面，好像在幫人復健一樣。」

2人隨著節目吃遍北海道著名美食，第一天晚上，紀言愷就嚷嚷著要吃牡蠣、要來補鋅，被韋汝笑虧：「你是有多需要啦！」2人到牡蠣名店，品嘗蒸煮炒炸各式吃法，還得知夏天牡蠣有奶味，冬天的則較爽口等小知識。此外，在雪地連吃2次冰淇淋；逛二条市場，鑽進在地人才知道的漁貨小巷子；沿著狸小路品嘗甜點、夾娃娃，都讓2人直呼下回還要再來。

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