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咪妃揭露花博哺乳室「整園區難找」 　找哺乳室竟被回「員工要下班」

記者葉文正／台北報導

YTR咪妃是COSPLAY界天后級COS，YT、IG、臉書總粉絲數破150萬。今年再轉戰親子市場開設「咪妃KIDS頻道」又創佳績，一月上架出版三集全頻流量破100萬！尤其是第一集揭露花博親子館哺乳室竟然「有下班時間」又「門上鎖」引起媽媽們心酸共鳴、流量高還獲Apple Podcasts 認證「台灣育兒類節目第11名、日本第21名」！

▲咪妃是COSPLAY界天后級COS粉絲破150萬，現在擁有保母證照，更關心親子議題。（圖／咪妃提供）

▲咪妃是COSPLAY界天后級COS粉絲破150萬，現在擁有保母證照，更關心親子議題。（圖／咪妃提供）

咪妃是台灣知名實況主、YouTuber，出道時以COSPLAY聞名如今已是天后級COS。她2021年結婚後隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」，被網友受封「最正人妻」。去年8月她又公開擁有「嬰幼兒基本救命術」證照和取得保母證照，她說生女後對親子議題相當關心，便決心投入台灣育兒教育，希望盡一己之力陪伴新生代媽媽和小孩一起成長。

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▲咪妃是COSPLAY界天后級COS粉絲破150萬，現在擁有保母證照，更關心親子議題。（圖／咪妃提供）

▲咪妃關心親子議題。（圖／咪妃提供）

咪妃甚至以自身育兒和親子教育專業加上新媒體專長開設「咪妃KIDS頻道」，除了已辦了好幾場如聖誕節、過年親子變裝派對大受好評，很多藝人及網紅好友攜子報名開趴，更多家長看了節目私訊預約邀請她到府辦趴。她也開設「咪妃KIDS Podcast」希望提供現代父母親子育兒對話空間，有個訴苦、分享現代父母育子辛酸的管道。

▲咪妃是COSPLAY界天后級COS粉絲破150萬，現在擁有保母證照，更關心親子議題。（圖／咪妃提供）

▲咪妃與女兒。（圖／咪妃提供）

厲害的是，「咪妃KIDS Podcast」第一集以「台灣真的不適合育兒嗎？真的親子不友善嗎？」為題，就獲得負責帶娃家長好評。因她在節目中揭露花博親子館哺乳室標示不清難找的真相，「我看標示走到底沒看到哺乳室…又往回走又沒有，我來回奔跑、整個園區逛了一輪，找不到哺乳室」。

當時咪妃最後是靠問工作人員才找到哺乳室，誇張的是「門是鎖著」。當時咪妃女兒恩寶已餓到哭鬧，咪妃只好請附近的遊客中心的員工幫忙開門，但令她傻眼的是，結果對方竟回她「我要下班了」！她也只能請對方幫個忙，趕快完成泡奶粉。

「我覺得超心酸的耶！」咪妃透露，不只花博哺乳室會上鎖，「很多哺乳室都會上鎖是很多媽媽遇到的問題」。至於哺乳室為什麼上鎖，咪妃打聽之下，才知道除了遊民可能會進入佔地為王，「不只媽媽會進去哺乳，男女朋也會進來哺乳」、「因為簾子可以拉起來，有隱密空間，外來看不到」，網友聽了，喊終於有人解密哺乳室上鎖的哺乳障礙問題。

令人意外的是這集一播出，網友反應大，紛紛留言「寺廟也會把哺乳是鎖起來，嚴重懷疑真的會有男女朋友在裡面」、「這是真的，曾遇過被占用的」、「會打掃到崩潰」、「有腥味」。

咪妃為了實事求是，節目播出後又親跑了花博一趟，發現依舊是標示不清，花博哺乳室還是上鎖，需要人開。對此，咪妃也衷心建議，「有國家是裝視訊鏡頭，媽媽有需要可以按鈴，透過遠端開門」。因為家長外出很多時候是需要熱水沖泡奶粉、隔間哺乳或者可以換尿布的空間。

咪妃從COS轉戰親子市場受到正面迴響，咪妃感性說，「說真的，我很感動台灣人很重視親子友善環境，因此也重視們節目；我們後來也談帶小孩上飛機、父母家暴的內容，都很受網友討論，我希望可以更有力量繼續為家長和小孩發聲。」她很感謝聽眾支持，也會繼續關心親子新聞議題，更希望可以多辦親子活動和座談，直接與父母們交流。

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