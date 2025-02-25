楊冪練滑雪「1症狀緊急檢查」！　竟是手臂鈣化…反應令粉絲心疼

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星楊冪近日接受《時尚芭莎》專訪，分享學習滑雪的經歷，卻意外發現右手臂抬起困難，經檢查後得知手臂部分組織已鈣化，儘管她面對的態度十分淡定，仍引起網友討論。

▲楊冪近期發現右手手臂部分鈣化。（圖／翻攝自微博／楊冪）



楊冪透露，多年前曾自學滑雪，當時沒有專業教練，全憑意志力與領悟力摸索，雖然成功滑下來，但卻養成錯誤的肌肉記憶。直到近日再次挑戰滑雪，在教練指導下修正姿勢，這才發現自己長期以來的滑雪方式並不正確，然而，在這次滑雪過程中，她突然察覺右手臂有些無法順利抬起。

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前往檢查後，楊冪被告知右手手臂部分組織已經鈣化，面對這個狀況仍十分樂觀：「我會找到快樂點，比如告訴自己『我變身了！』比起鈣化這件事，找到正向的角度更重要。」

雖然手臂狀況讓她有些意外，但她仍保持積極心態，認為享受運動帶來的快樂比追求技術完美更重要，並坦言：「我協調能力不好，我承認了，但滑雪的快樂才是最重要的。」這份輕鬆自在的態度，也展現了她面對身體變化時的自我和解與豁達精神。

儘管如此，粉絲仍相當擔心，「雖然妳描述得很輕描淡寫，還是希望妳健健康康的」、「大冪冪要照顧好自己喔，健健康康最重要」、「小冪要照顧好自己」、「老天對我們小冪好一點吧」、「小冪要健康快樂，永遠永遠」、「小冪要健健康康」。