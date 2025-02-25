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NanaQ影射薔薔性騷強聞下體？IG被灌爆「又炒話題」首回應：網暴怎習慣

記者潘慧中／綜合報導

孫生性騷案引發輿論，YouTuber NanaQ事後針對網路上「被性騷擾當下為何不拒絕」的質疑，寫下曾在拍攝過程中遭性騷擾的經歷，但因提及「強行聞我下體又逼我咬性愛玩具」被網友挖出疑似在指薔薔，對方似乎還因此回擊3月回台將「扯開你噁心的真面目」，進而收到大批網友留言攻擊，讓她24日無奈地說：「網暴要怎麼習慣？」

▲▼薔薔,NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼網友挖出影片後發現NanaQ疑似影射薔薔性騷。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼薔薔,NanaQ。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

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NanaQ截圖了部分的留言，看到不少人酸「蹭完薔薔又想炒話題」、「永遠支持薔薔」、「再次利用薔薔帶給妳的流量」、「不敢想像3月會有多精彩」，她無奈地說已經習慣被多次刻意扭曲和引戰，「但網暴要怎麼習慣？」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ公開被網友罵的截圖。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

接著，NanaQ分享了一段話，回應自己面對網友攻擊的心態，「這個世界是怎麼變好的呢？就是當你遭遇了惡意，你就讓惡意到你這裡為止，而不是用壞人的方式去對待其他人。當你遇到了善意，你不一定要急著報答對方，而是將這份善意傳遞給其他人。」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ回應自己面對網友攻擊的心態。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

事實上，根據NanaQ日前公開的訊息指出，當下拍片時，合作對象除了強行聞她的下體，還逼她咬性愛玩具，但現場其他人毫無反應，讓她一度懷疑自己是否太大驚小怪，直到後來才意識到這其實是性騷擾。

不久後，薔薔無預警發文預告，「既然有人沒事想找事，那我三月回台灣就來公布一些事」，她表示屆時將扯開某個人噁心的真面目，「大家敬請留意」，也因此被猜測是否在回擊NanaQ。

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薔薔, 林嘉凌, NanaQ

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