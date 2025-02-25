蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

圖文／鏡週刊

導演蔡岳勳和于小惠被傳離婚多年，始終不願回應，日前終於承認已離婚4年，全因長女蔡牧霏出道闖演藝圈，必須為她打好媒體關係。而從小就非常有主見的蔡牧霏，去年就已宣布要和外籍男友結婚，把爸爸嚇壞，希望先見見素未謀面的準女婿。

《流星花園》導演蔡岳勳和于小惠傳婚變多次，甚至雙方都已各自有穩定對象後，近日才直球面對此事，原因是兩人從小捧在掌心的女兒蔡牧霏要正式成為藝人，為免她被問到父母婚姻生變一事，長輩決定自己先解決。據悉兩人之前到中國大陸創業，但發展不如預期，蔡岳勳得四處打工為人拍片才能撐下去，兩人因而漸行漸遠。

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▲蔡牧霏（中）在美國念藝術學校畢業典禮時，蔡岳勳（右一）和于小惠（二）都到場。（翻攝自蔡牧霏IG）

宣布婚訊 嚇壞老爸

20歲的蔡牧霏從美國加州艾迪懷德藝術學院戲劇系（Idyllwild Arts Academy）畢業，未婚夫是大她3歲的英籍帥哥Tyler，讀了兩年醫學院，目前休學中。去年底她跟著媽媽于小惠到金馬創投提案，出席金馬獎時，就曾透露兩人有結婚打算，起初爸爸蔡岳勳聽到此事簡直不可思議，堅持要立刻見「上輩子的情敵」一面才肯點頭。

▲蔡牧霏（後排左五）和英籍男友（後排右四）打算閃婚。（翻攝自于小惠IG）

蔡牧霏從小跟著哥哥蔡淳羽在家自學，但等學齡到時，很有想法的她就說想要試看看一般小學，搞得于小惠還趕緊找學校給她上，讀了1年之後，她說她試過了，又跟哥哥一樣去讀經班自學。

▲蔡岳勳（左）特地為了女兒棚拍，從橫店一日來回。（翻攝自蔡牧霏IG）

前幾年父母離婚後，蔡牧霏誰也沒跟，選擇自己到美國加州念書住校，1年學費要8萬美元，多年來都是靠爸爸導戲賺孩子的高額學費。畢業後她決定返台進演藝圈，也是她從小的志願。小時候妹妹出生辦滿月酒，她不滿光環盡失，一度拒絕入場，賭氣說「你們只愛妹妹，我要去死」，性格十分戲劇化。

協助老媽 籌拍新戲

蔡岳勳日前為了大女兒第一次進棚拍宣傳照，特別從橫店回台給她信心，拍完又立刻趕回劇組，當天4小時往返。未來父母不在身邊，蔡牧霏只能自立自強，自己張羅採訪妝髮、服裝，但其實她曾與台灣大型經紀公司接洽合作，因她不願意簽合約，加上星爸星媽讓人備感壓力，目前仍是個體戶。不過她很快就會接手于小惠和蔡岳勳當年胼手胝足創立的普拉嘉製作公司，協助于小惠拍攝新戲。

▲蔡牧霏（左）去年和好友到羅馬旅行。（翻攝自蔡牧霏IG）

于小惠被問到女兒蔡牧霏要出道，同時要結婚一事，她回說：「不衝突啊。」



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