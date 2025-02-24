Wanna One隊長尹智聖要來了！寵台粉「3月9日一天開兩場」

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手尹智聖2017年透過選秀節目《PRODUCE 101》第二季出道，加入限定團體「Wanna One」。團體解散後，他持續在歌壇活躍著，即將於3月9日來到台北Nuzone舉行「Letter from Yooniverse」單獨粉絲見面會。

▲Wanna One隊長尹智聖要來了。（圖／Union Pictures提供）



歷經團體解散後，尹智聖於2019年以個人歌手身份正式出道，推出首張個人專輯《Aside》，展現出獨特的音樂魅力及穩定的現場演唱實力，在音樂市場站穩腳步。他也積極參與音樂劇與綜藝節目，以誠懇的性格與溫柔的嗓音深受粉絲喜愛。

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本次「Letter from Yooniverse」粉絲見面會是尹智聖將在活動上分享這段時間以來的成長歷程與心路轉變，為粉絲帶來一場結合音樂、故事與情感的難忘體驗。互動橋段與演唱曲目，皆是尹智聖親自構思與策劃，期望為到場的每位粉絲創造獨一無二的回憶。

▲Wanna One隊長尹智聖3月9日在台北一天舉辦兩場見面會。（圖／Union Pictures提供）



活動預計一天2場演出，分別3月9日在下午2點及晚間6點兩場演出，他跨海表達感謝，「謝謝大家在音樂旅程中一直以來的陪伴與支持，這份愛與鼓勵對他而言無比珍貴。非常期待在台北與粉絲們共度美好時光。」門票現已於DEEPI及遠大售票系統熱賣中。