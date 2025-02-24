蔡少芬隔8年拍港劇「計畫恐生變」！海報已曝光　突發出延期通知

記者劉宜庭／綜合報導

香港資深女星蔡少芬近年將事業重心轉向大陸，鮮少參與香港電視劇演出。然而，早前傳出她將回歸無綫（TVB），與朱茵合作新劇《風華背後》，讓許多劇迷相當期待。不過，最新消息指出，該劇因劇本進度延宕，導致開拍日期延後，蔡少芬的檔期恐無法配合，這次回巢之作可能生變。

▲《風華背後》故事圍繞一對姊妹的家族繼承之戰。（圖／翻攝自《風華背後》宣傳海報）



《風華背後》故事圍繞一對姊妹的家族繼承之戰，並打出吸睛標語：「姊妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」海報上寫了劇名、監製、編劇與播出平台等資訊，但尚未寫出演員名字。該劇不僅是TVB年度重點劇集之一，更傳出邀來汪明荃、姜大衛、譚俊彥、黃宗澤等實力派卡司助陣，陣容相當堅強。

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蔡少芬1997年憑《天地豪情》奪得視后（最佳女主角），之後主演的《妙手仁心》、《洛神》、《棟篤神探》、《珠光寶氣》等劇都曾創下高收視紀錄，堪稱TVB的「收視女王」。不過，自2017年拍完《老表，畢業喇！》後，她便未再接拍港劇。今年原本將與朱茵合體，搭檔出演《風華背後》，引起一波期待潮。然而，由於劇組內部進度落後，包括劇本進度等種種原因，導致開機時間延後，恐讓蔡少芬因檔期無法參演，令劇迷相當失望。

▲蔡少芬上一次拍攝港劇是在8年前。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

對此，蔡少芬經紀人向港媒表示，確實收到劇組延期的消息，最終是否能夠參演，仍要視開拍時間而定，目前還在討論中。由於蔡少芬是該劇的主要角色，若她確定無法出演，TVB是否會另尋演員遞補，或是直接調整劇本，仍有待官方進一步消息。