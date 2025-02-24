青峰自爆肌少症失聲　看遍醫生無法治癒

▲蘇打綠「二十年一刻」台北小巨蛋演唱會昨順利落幕。

圖文／鏡週刊

蘇打綠「二十年一刻」台北小巨蛋演唱會昨順利落幕，青峰數度提到是「最後一次巡演」，昨他在慶功訪問上說，歌迷不用擔心，蘇打綠沒有要退休，但透露自己可能因為肌少症，前年開始失聲，看遍醫生都無法治癒。

青峰坦言對於體力跟聲音沒有自信，要求完美的他，沒自信可以把每一首歌都唱好，「只有我一個人知道，我用多少倍的力氣，去維持聽起來差不多的狀態。」但他也開玩笑說：「不只有我，其他人身體也沒好到哪裡去。」青峰推測喉嚨狀況，可能是因為年紀大，「我有肌少症基因，聲帶是肌肉在管，這是天生體質，不管怎麼運動增加肌肉，都是不可能，我想我不適合當長青樹歌手。」

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▲青峰透露自己可能因為肌少症，前年開始失聲，看遍醫生都無法治癒。

但青峰解釋並不是不開演唱會，「可能偶爾來個幾場小巨蛋」，或者是小型一點的場地，巡演就暫時不考慮。考量許多粉絲都在敲碗高雄，他們也承諾只要今年高雄有場地，就會去，還開玩笑向將在高雄巨蛋開唱的張學友喊話，「學友哥休息那2天，場地借我們用一下，樂隊、舞群也可以借一下」。



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