小優造謠「關鍵對話」曝光！　玥熹公開證據怒嗆：我不生事，但我也不怕事

記者孟育民／台北報導

小優（游振宜）因被爆亂傳胡瓜與女星宋羽葤的緋聞，挨轟「大嘴巴」，宋羽葤也為此開戰，公開兩人的電話錄音檔。而和小優撕破臉的玥熹（原藝名夏乙薇），23日在聽完錄音檔後，一連回覆多則網友留言，直指自己一直都被小優情緒勒索，事後也公開兩人訊息表示：「我不生事，但我也不怕事！」

▲玥熹怒嗆小優。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

宋羽葤、小優跟小Call去年參加台灣首個佛教談話節目《雪歌有約》試鏡，結果宋羽葤雀屏中選，小優卻爆出大嘴巴宋羽葤有胡瓜當靠山。小優和玥熹的對話中，明顯提到此事，認為是宋羽葤搶了自己工作，因傳進老闆吳宗憲耳朵裡慘被解約，覺得被玥熹出賣，直接詢問對方說：「妳知道妳做了什麼嗎？真的不用用這種方式報復我，我們也曾經是這麼好的朋友，結果妳這樣出賣我。」玥熹第一時間試圖向吳宗憲求證，卻遭小優阻止，「你現在傳這些他只會更討厭我，雖然我也很想讓她知道宇宙（葤）在騙她。」

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▲玥熹公開和小優對話。（圖／玥熹IG）



玥熹公開兩人對話，無奈表示：「每當妳在外聽到風聲，第一反應不是求證而是對我發火，就像當初我們在小大吵架一樣。我們之間的信任就這麼低嗎？」她坦言過去只要對方道歉就算了，結果只是換來又用一樣的方式被傷害，但這次不想再容忍，「就像當時妳發限動影射我想潑我髒水，我才選擇回擊！私下妳要怎麼說我都無所謂，但公開發言這會留底，以後人家google的到。所以我必須捍衛自己的名聲。我才會跳出來發聲。」