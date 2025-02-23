《童話故事下集》盆栽被讚神設定！真人是《濟公》必清…只出現3次

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《童話故事下集》以寫實幽默的手法描述婚姻生活，掀起觀眾熱烈討論，劇中時常出現在沙發上的綠色盆栽，其實是暗喻男主角「學友」的爸爸、女主角「宜玲」的公公，一度被誤以為是靈異畫面。而飾演爸爸的演員鄭志偉活躍戲劇圈數十年，成名代表作是《濟公》的和尚必清。

▲《童話故事下集》盆栽被讚神設定。（圖／翻攝自Netflix）

根據網友計算，《童話故事下集》故事中爸爸本尊僅出現3場戲，其餘都是盆栽，比喻在家中沒有存在感。劇中主要場景在公寓住屋時，房內總是一片綠意，包括沙發、飯桌都有大型綠色盆栽，而且指的不只是「爸爸」，還有「大伯」、「二伯」。畫面一度出現盆栽前方有騰空飛躍的圍棋，原來是爸爸在家中下棋，特殊的表現手法讓劇集被網友稱讚「神作」、「設定滿分」、「高級幽默」。

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▲盆栽其實是男主角爸爸，暗喻家中的存在感。（圖／翻攝自Netflix）

儘管出場不多，演出爸爸角色的是台劇熟面孔鄭志偉。他1995年在台語劇《濟公》飾演必清，與陳文亮飾演的「廣亮大師」搭檔演搞笑反派，雙雙因戲走紅，隨後演出多部八點檔，也開始演華語劇，包括《火神的眼淚》、《愛愛內含光》、《誰是被害者2》等。

▲網友算盆栽爸爸出場約3次，由鄭志偉飾演。（圖／翻攝自臉書）

▲鄭志偉因台語劇《濟公》的和尚必清走紅。（圖／翻攝自YouTube）



現年55歲的鄭志偉，最近隨著公視新創電影《愛作歹》入圍柏林影展泰迪熊獎，而跟著團隊前進德國柏林。他23日發文表示，一直以來都是自己接戲工作，今日宣布加入新的經紀公司，並且有了經紀人，「有一個歸屬感了」，網友也湧入留言祝福。

▲鄭志偉近日去參加柏林影展。（圖／翻攝自臉書）