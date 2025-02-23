恐龍也有跨越多重宇宙超能力！導演竟是「好萊塢經典動作片」幕後

記者黃庠棻／台北報導

恐龍哪有這麼可怕？蛇年開春，爬蟲類代表吉祥物「小恐龍」強勢登場！擁有超高評價並榮獲無數金獎的動畫大片《小恐龍的漫畫宇宙》，即將在228連續假期與台灣觀眾見面。這部充滿刺激與爆笑元素的穿梭宇宙之旅，邀請全家大小一同進入戲院，共同踏上一場難忘刺激的冒險之旅。

▲《小恐龍的漫畫宇宙》即將在台灣上映。（圖／原創娛樂提供）

《小恐龍的漫畫宇宙》故事講述小梁龍的家園突然遭遇神秘的「白霧」襲擊，家人全數消失。為了尋找家人，小梁龍意外發現自己擁有跨越多重宇宙的超能力，在這段旅程中，他結識了迷失的巫師和古怪的科學家，一行人憑著一艘破爛的火箭一同朝著神秘的「一片空白」前進。

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▲《小恐龍的漫畫宇宙》即將在台灣上映。（圖／原創娛樂提供）

隨著冒險的深入，小梁龍更發現自己竟是漫畫家筆下的虛擬角色。這場冒險能否成功帶回家人？漫畫角色與創作者之間的深厚羈絆又將如何解開？

▲《小恐龍的漫畫宇宙》即將在台灣上映。（圖／原創娛樂提供）

《小恐龍的漫畫宇宙》由曾參與好萊塢經典動作片《機械公敵》特效製作的沃伊切赫瓦夫斯奇克執導，並且巧妙融合了真人與動畫的兩種世界觀，從一位焦慮的漫畫家和他筆下的角色出發，探討創作的初心和每個人內心的未竟夢想。

▲《小恐龍的漫畫宇宙》即將在台灣上映。（圖／原創娛樂提供）

《小恐龍的漫畫宇宙》受到錫切斯國際影展最佳動畫長片提名，更在安錫國際動畫影展世界首映後獲得一片好評。外媒盛讚「既有趣又發人深省，是多年來最感人的兒童電影之一！」甚至有觀眾表示，看完後「你會迫不及待拿起那支神奇的鉛筆，重繪屬於你的奇幻世界！」

▲《小恐龍的漫畫宇宙》即將在台灣上映。（圖／原創娛樂提供）