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台灣妞被傳「月賺600萬」回應了！　談13年異國婚：是淨身出戶

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅台灣妞曾長居南韓，經常透過社群平台分享當地生活，也與搭檔喜娜在YouTube頻道「High A Day」，介紹南韓社會案件與怪談，累積了大批粉絲。不過近期她被傳在去年（2024）「月收入超過600萬」，還登上台灣網美收入排行榜，對此她也做出了回應。

▲▼台灣妞。（圖／翻攝自Facebook／台灣妞韓國）

▲台灣妞被傳去年「月收入破600萬」。（圖／翻攝自Facebook／台灣妞韓國）

台灣妞昨（22日）分享1則網路貼文，文中將她名列去年（2024）「台灣網美月收入排行」第7名，每月進帳超過600萬元，讓她驚呼：「我真的不知道這種數據哪裡來的，我妞積電膩？一個月六百耶，我是要怎麼賺，一天20萬耶。」也開玩笑表示：「那些標題寫我淨身出戶的媒體，是不是搞錯了什麼。」

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▲▼台灣妞。（圖／翻攝自Threads／taiwanniu421）

▲台灣妞於Threads發文回應。（圖／翻攝自Threads／taiwanniu421）

台灣妞在去年4月，與南韓籍前夫「崔里郎」結束13年婚姻，當時她透露：「因為各種生活習慣和價值觀的不同，隨著年齡的增長，對於自己未來生活規劃越明瞭的狀況下，雙方達成和平分手的協議。」近期她登上范琪斐的YouTube節目，談起這段異國婚姻，也坦言因為不願意打官司，而選擇淨身出戶，只帶了愛犬回台灣。

▼台灣妞訪談影片。（影／YouTube／范琪斐的美國時間）

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