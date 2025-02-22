記者蔡宜芳／綜合報導

大陸演員競演節目《演員請就位3》自開播前就話題不斷，在日前播出的片段中，女星黃燦燦重演了一段自己被製片人無視的場面，也引外界揣測當事人就是與她對戲的楊曉培。對此，黃燦燦於22日發出長文，還原錄影經過，同時也表示自己已經振作，會繼續努力打拚。

▲黃燦燦曾因謠言丟掉許多工作。（圖／翻攝自微博／黃燦燦acan）

黃燦燦當年因一張唯美校園照，被封為「武大校花」，也因此踏入演藝圈。怎料，後來竟傳出她靠包養上位等謠言，使得演藝之路大受影響。她日前在《演員請就位3》中，便提到了這段經歷，並坦言曾在試鏡時，聽到製片人說了一句「我知道妳」就被趕出去。

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節目中，黃燦燦重演這段令她難過的過去，她也直接指名請製片人楊曉培搭戲。在演出的過程中，黃燦燦突然說：「其實五年前，我有機會來參加妳戲的面試。」結果楊曉培接話追問：「哪一部？」黃燦燦則說：「《擇天記》。」但楊曉培表示不記得黃燦燦有參加過試鏡。

▲▼楊曉培與黃燦燦的對戲片段引發討論。（圖／翻攝自微博）

這一段似戲非戲的片段，不僅讓在場演員們感到疑惑，也引網友猜測「如果是現場編的，那也不可能編一個真實拍攝過的劇吧，而且製片人還正巧是楊」、「這個製片人臉都紅溫了」，不過，也有人指出《擇天記》的拍攝時間與黃燦燦所說經歷不符，而且楊曉培在黃燦燦演完後，也和旁人解釋說不是自己，不然不可能幫忙搭戲。

對此，黃燦燦22日在微博發文，表示最初準備的自我介紹稿長達十幾分鐘，但由於時間限制，未能全部展現，「關於我被造謠的經歷，其實在我周遭是一個很普遍的現象，女性在職場上被造黃謠，這個現象絕非少數，也絕非只存在於我這個行業。」

黃燦燦還原完整的故事說，當年她在面試前一天被通知不用去了，原因是製片人說不想與「私德有虧」的人合作，當時年僅二十出頭的她無法理解，只能在家哭泣。多年後，她再次面試同一位製片人的戲，但對方一看到她就說「我知道妳，妳不用演了，妳出去吧」，這讓她非常無奈又難過。

對於在節目中的還原演出，黃燦燦指出，導師出的考題是「如果重回當時的現場，會怎麼做」，但黃燦燦坦言，至今她依然不知道該如何幫助當時的自己。她認為，製片人以及因謠言而對她有負面印象的人，都不是過錯方，「我也不是，那究竟是誰的錯呢？製造謠言的那個人？我都找不到這個人是誰………這個局面我無法破解。」所幸這次節目給了她一個機會，能夠公開講述這段經歷，讓更多人知道真相。

而黃燦燦的回應發出後，有許多網友為她聲援，但也有人揪細節表示「所以我能認為她沒有否定。是肯定了這個人就是楊曉x」、「其實已經承認當初那個製片人就是楊xx～不過她說的也很中肯，最大過錯方不在聽了讒言的，而是造謠傳」、「接下來還要在這個行業活，當然不能說製片人是過錯方」，而楊曉培對此則未做出回應。

▲黃燦燦發文。（圖／翻攝自微博／黃燦燦acan）

【黃燦燦全文】

最開始參加節目接到通知要準備自我介紹的時候，我寫了個草稿，全部講完要十幾分鐘左右，想把從業經歷從頭到尾說一說，由於時長過長沒有全部呈現。

關於我被造謠的經歷，其實在我周遭是一個很普遍的現象，女性在職場上被造黃謠，這個現象絕非少數，也絕非只存在於我這個行業。

關於在節目中講述的製片人的故事完整的版本是：很多年前ta的一部戲在面試前一天忽然通知我不用去了，原因是說不想跟我這種「私德有虧」的人合作。當時我二十出頭，沒有經驗，沒有頭緒，沒有任何辦法只能在家哭。後來類似的情況也陸續發生過不少次，我告訴自己就做好自己，總有一天會有機會證明一切。隔了幾年我又被casting通知面試同一個製片人的戲，我非常開心，覺得既然能叫我去就代表可能是誤會消除了，結果去到那邊推開門，對方一看到我就說「我知道你，你不用演了，你出去吧」（也就是節目上說的這段故事）

在節目裡老師出的考題是：重回當時的現場，你會怎麼樣？我依然還是不知道說什麼做什麼能幫到當時的自己。

製片人並不是過錯方，因為謠言而對我有負面印象的所有人都不是，我也不是，那究竟是誰的錯呢？製造謠言的那個人？我都找不到這個人是誰………這個局面我無法破解。

所幸就是這次終於有了一個這樣的機會能在節目裡開口講出這段經歷，讓更多人知道真實狀況。也想跟和我有一樣困擾的人說，你沒錯你很好，就像章子怡老師說的「不要因他人的惡意攻擊而陷入到自我懷疑中，一定要堅守自我」。希望以後環境會更好，大家都不造謠不傳謠，所有人都不用被謠言困擾。

在做演員這幾年我認識了一些志同道合的朋友，大家互相鼓勵一起進步，也有幸參與過非常專業的劇組，合作過非常優秀的導演和演員，學了很多東西。也得到過很多幫助，有過許多溫暖的回憶 。我覺得加入到一個集體裡，大家一起努力讓一個作品更好，這種感覺真的很美妙。說這些的意思是，這一路雖然遇到一些困擾和坎坷，但收穫也挺多的。我今天講出被造謠這件事，我就希望這些在我心裡翻篇了，也許未來還會遇到沒看到我這個「澄清」依然對我有著誤解的人，那麼我將直接轉發這篇微博給ta。

好了，今天在這裡想好好再跟大家介紹一下自己，我未來也會繼續努力，希望大家可以認識演員黃燦燦。