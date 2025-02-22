賴慧如D級美胸不藏了！　看到她現身大螢幕...當場哭到唱不下去

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、Ozone與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。已息影24年的立委高金素梅，更驚喜上台獻唱，唱功寶刀未老。

▲▼賴慧如看到罹癌的阿嬤錄VCR，當場淚崩。（圖／萬星傳播提供）

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賴慧如以一襲黑色前胸後背大開衩造型禮服登場，D奶美胸呼之欲出，性感指數破錶，不過她與新人鍾采穎對唱〈憨阿嬤〉前，現場突然播放一段賴慧如阿嬤錄給她的VCR，由於賴慧如阿嬤目前罹癌，正在與病魔對抗，阿嬤說因為自己生病不舒服因此不方便到場，還要她加油，並感謝胡瓜的提拔，讓賴慧如當場泣不成聲，氣氛相當感人。

▲賴慧如造型性感。（圖／萬星傳播提供）

金曲歌后曾心梅黑白酷炫禮服驚艷登場，演唱招牌曲〈天公疼憨人〉、〈酒是舞伴你是生命〉，暌違七年再次展現唱跳；林俊逸紅黑相間造型演唱經典名曲〈挑夫〉、〈一翦梅〉並致敬瓊瑤與劉家昌獻唱〈庭院深深〉、〈一簾幽夢〉，金佩姍則熱唱神曲〈一代女皇〉、〈瀟灑走一回〉，兩人更合作演唱〈神鵰俠侶〉等一系列八點檔戲劇名曲，大螢幕播放著當年戲劇片段，帶領著粉絲搭乘時光機走入時光隧道。