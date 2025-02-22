記者蔡宜芳／綜合報導

大陸懸疑犯罪劇《漂白》在1月播畢，22日卻被爆隱瞞替身演員受傷事實，並遭流出一段車子險些輾到替身演員頭部的驚悚影片。隨後，疑為該劇出品人的留言又再掀起爭議，而劇組也於稍早出面說明。

▲《漂白》劇組被流出替身演員受傷的影片。（圖／翻攝自微博）

在《漂白》被流出的影片中，一名女替身演員趴在路中間，當吉普車駛過時，輪胎擦撞到了該名演員，她也為此尖叫哭喊「好痛」。驚險畫面被網友質疑劇組忽視替身的人身安全，然而，疑為該劇出品人的網友卻留言：「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏。」引網友群起砲轟「沒人性」，隨後，該微博用戶便刪除了帳號。

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▲疑為《漂白》出品人的帳號留言挨轟。（圖／翻攝自微博）

而《漂白》劇組稍早發出了聲明，表示影片的拍攝時間是2024年4月7日在海口拍攝的車戲，劇組強調當時演員是手臂被擦傷，意外發生後就被送往醫院，「經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息。」

劇組表示，該名替身演員目前已經康復，並恢復了正常的工作和生活。對於此次意外事故，《漂白》劇組也對現場管理不善表示歉意，「安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

▲《漂白》劇組聲明。（圖／翻攝自微博）

另一方面，在劇組發聲前，該名替身演員就已經發文澄清自己是傷到手，頭部沒事，只是因為拍攝角度的關係，導致影片看起來和實際情況不太一樣。她也附上當時就醫的證明，「檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」