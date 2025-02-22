ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《漂白》劇組險輾爆替身！出品人「出點事正常」被罵到刪帳號　官方發聲滅火

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸懸疑犯罪劇《漂白》在1月播畢，22日卻被爆隱瞞替身演員受傷事實，並遭流出一段車子險些輾到替身演員頭部的驚悚影片。隨後，疑為該劇出品人的留言又再掀起爭議，而劇組也於稍早出面說明。

外送用▲▼陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛。（圖／翻攝自微博）

▲《漂白》劇組被流出替身演員受傷的影片。（圖／翻攝自微博）

在《漂白》被流出的影片中，一名女替身演員趴在路中間，當吉普車駛過時，輪胎擦撞到了該名演員，她也為此尖叫哭喊「好痛」。驚險畫面被網友質疑劇組忽視替身的人身安全，然而，疑為該劇出品人的網友卻留言：「劇組拍戲出點事故太正常了，別帶節奏。」引網友群起砲轟「沒人性」，隨後，該微博用戶便刪除了帳號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《漂白》劇組險輾爆替身！出品人「出點事正常」。（圖／翻攝自微博）

▲疑為《漂白》出品人的帳號留言挨轟。（圖／翻攝自微博）

而《漂白》劇組稍早發出了聲明，表示影片的拍攝時間是2024年4月7日在海口拍攝的車戲，劇組強調當時演員是手臂被擦傷，意外發生後就被送往醫院，「經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息。」

劇組表示，該名替身演員目前已經康復，並恢復了正常的工作和生活。對於此次意外事故，《漂白》劇組也對現場管理不善表示歉意，「安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

▲▼《漂白》劇組險輾爆替身！出品人「出點事正常」。（圖／翻攝自微博）

▲《漂白》劇組聲明。（圖／翻攝自微博）

另一方面，在劇組發聲前，該名替身演員就已經發文澄清自己是傷到手，頭部沒事，只是因為拍攝角度的關係，導致影片看起來和實際情況不太一樣。她也附上當時就醫的證明，「檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

漂白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳美鳳腳傷登台「猛男硬上脫衣狂蹭」　當場崩潰尖叫：可以了！
  2. 藍心湄破最大尺度「超猛兇器狂抖」　胡瓜看呆：很久沒看你這麼sexy
  3. 被葛斯齊開嗆「不是個咖」！知名經紀人為護大S反擊：善良很重要
  4. 反骨前成員「急上火線槓酸民」！　星宣掀小房間黑幕挨酸蹭
  5. 66歲孔鏘才罹怪病「腳腫成麵龜」　爆身體又出狀況！
  6. 陸劇組險輾爆替身！出品人「出點事正常」被罵到刪帳號　官方發聲滅火
  7. 賴慧如D級美胸不藏了！　看到她現身大螢幕...當場哭到唱不下去
  8. 跟著汪小菲來台！御用保母「抖音新動態」掀議　曾被大S資遣回北京
  9. 小優7年前挨酸「嘴巴跟河馬一樣大」　丫頭抱怨：沒人敢說真心話
  10. Karina出演GD新歌MV！「男女神夢幻同框畫面」曝光　網嗨：好期待

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366