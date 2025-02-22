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小優7年前挨酸「嘴巴跟河馬一樣大」　丫頭抱怨：沒人敢說真心話

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，她被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注，就連女星丫頭（詹子晴）7年前上節目抱怨她嘴巴大到像河馬一樣的片段，如今也被網友翻出來討論。

▲▼丫頭控訴小優像河馬。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲丫頭抱怨小優是世紀無敵大嘴巴。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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節目中，丫頭指出，小優常常會在私下要求她幫忙保守秘密，結果卻又將相同的訊息洩露給其他人，這種行為讓她感到困惑，因為她發現自己並非小優所稱的唯一知情者。丫頭進一步分享，某次小優向她抱怨工作，並要她不要外傳。然而，只隔幾天，丫頭就聽到其他人討論小優跟她說的那些抱怨，這讓她意識到小優其實對不少人提過相同的事情。

▲▼丫頭控訴小優像河馬。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲丫頭控訴小優大嘴巴像河馬。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

丫頭還分享了另一個關於小優洩露秘密的真實例子，她透露對方之前曾把她的感情私事告訴別人，導致她在與一群朋友聚會時，受到眾人不必要的關注。丫頭坦言不敢跟小優說真心話，並形容對方守不住秘密，「她是世紀無敵大嘴巴，跟河馬一樣大。」為此，主持人Lulu聽完後都表示認同，「這是真的，她很常在節目中一直講別人。」

▲▼丫頭控訴小優像河馬。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲小優辯自己不是大嘴巴，只是關心好友。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

事實上，小優18日曾透過社群發布限動，針對最近的大嘴巴風波做出回應。她先是表達她對演藝圈的熱愛，但也表示自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，讓她感到相當辛苦。她澄清與女星宋羽葤之間的誤會，強調從未說過針對對方的任何負面言論。小優還透露，被一位親近的圈內女星閨密背叛，表示自己在對方患憂鬱症、關心的同時，卻發生這樣的事，讓她開始反思太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

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小優, 丫頭, 綜藝大熱門, 吳宗憲, 胡瓜, 宋羽葤, 詹子晴

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