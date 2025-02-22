小嫻副修鋼琴「練到前臂完全僵硬」！老師示警一徵兆：久了手會壞掉

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2024年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。對此，她21日坦言最困難的挑戰莫過於學業和副修鋼琴，尤其是學琴，起步晚的她必須花更多時間學習，但也因此不小心用錯方式，「我的前臂完全僵硬。」

▲小嫻練琴練到肩頸痠痛、前臂僵硬。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



小嫻坦言為了追求琴聲的亮度與音色，她一開始會格外用力地彈琴，結果前陣子在期末考週時，由於密集練習，她的前臂完全僵硬，肩頸也痠痛不已；加上長時間在電腦前打報告，她常專注到一坐就是整個晚上，不禁腰酸背痛，甚至影響到睡眠品質，「上了大學才知道，原來學生跟上班族一樣，永遠都有做不完的報告。」

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事後，學校主任一語點醒小嫻：「彈鋼琴用錯方式練久了，手會發炎，久了手會壞掉！」老師還提醒她要懂得放鬆，「有時候最好的力量來自於放下，而不是僵硬的掌控」，這才開始意識到自己彈琴時會不自覺地聳肩。

▲▼小嫻副修鋼琴。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



面對身體警訊，小嫻的陪練小組則建議她，等到肩頸、手臂和背部痠痛發炎的部位恢復後，再慢慢調整彈琴姿勢，這讓她體悟到練琴不僅是挑戰，更是身體與心態的全新訓練。