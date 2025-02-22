去年11月生產臧芮萱春酒自爆已開機　老公更嗨再爆「沒停過」

記者葉文正／台北報導

女星臧芮萱去年8月宣布雙喜臨門，她挺孕肚與交往近5年的知名YouTuber廖怡塵登記結婚，同年11月迎接兒子「安安」問世，夫妻倆昨（22日）出席全民瘋車Bar與汗土娛樂的春酒，談起二胎計畫，臧芮萱透露近期與老公已「開機」，廖怡塵則說：「沒關過，也沒避孕。」

▲臧芮萱(左)與廖怡塵。（圖／汗土娛樂）

臧芮萱產後首度公開露面，坦言與老公有共識生兩個，但私心希望第二胎是女生，打趣形容「抱著嬰兒像是玩辦家家酒，媽媽幫了很多忙。」廖怡塵笑說，雖然會換尿布、幫兒子洗澡，卻還沒有當爸的真實感，「小孩只會躺著。」

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▲壯壯去年出了單曲。（圖／汗土娛樂）

臧芮萱誇兒子「安安」是天使寶寶，平常不太會哭，有需求才會哭，前陣子發現兒子狂拉肚子，檢查後發現患有乳糖不耐症，在無法親餵母乳、只能喝配方奶的情況下，她的上圍因此「消風」成小C罩杯。

▲邱子芯。（圖／汗土娛樂）

談到婚禮準備，臧芮萱表示，有打算補辦，「想辦成遊樂園的方式，今年有點難，小孩還太小了，想等他可以跟大家一起玩。」然而，廖怡塵屬於行動派，立刻詢問了兒童樂園包場的費用，無奈業者提供的方案不符合他們的需求，他說：「在營業時間包場價錢在20、30萬，但是只能進去，不能玩任何遊樂設施。」夫妻兩希望，如果要補辦婚禮，就要讓大家玩得盡興，所以兩人仍在討論。

昨同場還有張捷、邱子芯、林映彤、壯壯等數十位汗土娛樂藝人同歡，邱子芯去年3月在實境節目《炸裂吧！女孩》結束後，5月中旬，投入 三立台劇《願望》的演出，去年底在大愛《在光裏的人》也有參演。

而壯壯去年加入韓國水原足球隊，成為首位擁有棒籃足三棲的應援身分，7月還推出單曲「星空下的約定」，也連兩年擔任酵素品牌好友。林映彤去年7月有電影《我想和你在一起》，並首次擔綱電影女一，12月有另一作品 ，是何潤東導演執導的《不如海邊吹吹風》，受到期待。