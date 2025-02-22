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《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

張立威曾拍攝許多令人印象深刻的經典作品。（圖／張立威微博）

▲張立威曾拍攝許多令人印象深刻的經典作品。（圖／張立威微博）

圖文／CTWANT

台灣知名綠葉演員張立威，今年1月29日於北京辭世，享年56歲，他的圈內好友李興文協助治喪，在今（22日）上午於北京市八寶山殯儀館蘭廳舉行告別儀式，先前有媒體批露張立威在大陸過世，喪事流程繁複，幸有大陸企業家出手相助，才順利排好告別式所有流程，而在今天告別式上，包括韓國瑜、江啟臣、傅崐萁及圈內老友庹宗華、屈中恆、李國超等人也送上花籃致意。

張立威過去曾因演出《報告班長3》等軍教片，以及《天生絕配》、《野蠻小子》等喜劇電影走紅，也曾與大S合作經典偶像劇《轉角遇到愛》，是台灣相當知名的綠葉演員，不過他後來遷往北京生活逾20年，未婚。在北京驟逝衍生台灣跟大陸兩地間複雜的程序，後事一度卡關。還好張立威生前的大陸企業家友人在第一時間出手協助處理大體火化等事宜。

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張立威告別式佈置低調素雅。（圖／北京友人提供）

▲張立威告別式佈置低調素雅。（圖／北京友人提供）

今早於北京市八寶山殯儀館蘭廳舉行張立威告別儀式已圓滿完成，多年老友李興文代表治喪委員會表示：「立威將花葬回歸自然，家屬對各位的關懷與支持，除了感激，仍是感激。」家屬決定以低調方式處理，在台灣不再另外舉辦追思儀式。

韓國瑜、江啟臣、傅崐萁等人送上花籃致意。（圖／北京友人提供）

▲韓國瑜、江啟臣、傅崐萁等人送上花籃致意。（圖／北京友人提供）

告別式現場也有張立威的圈中老友庹宗華、屈中恆、李國超的花籃表達哀思。（圖／北京友人提供）

▲告別式現場也有張立威的圈中老友庹宗華、屈中恆、李國超的花籃表達哀思。（圖／北京友人提供）

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