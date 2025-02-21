MeToo、網紅賣淫全中了！　《死了一個娛樂女記者》網封「預言神劇」

記者蕭采薇／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣首部以娛樂記者為題材的影集，不僅在劇情鋪陳上充滿張力，揭露的娛樂圈潛規則更引發討論。影集雖為三年前拍攝，劇情卻預言了許多事件的發生，被網友形容為「預言神劇」。

▲《死了一個娛樂女記者之後》揭娛樂圈潛規則， 關鍵人物呼之欲出。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》每一集都像是對娛樂圈潛藏醜聞的真實寫照，包括劇中男偶像深陷醜聞，可對應至先前台灣#MeToo事件中，被控性犯罪的黃子佼和宥勝。此外，劇中出現的「娛樂圈賣淫疑雲」情節，更對應先前喧騰一時的正妹網紅「4女侍1男」新聞。

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▲《死了一個娛樂女記者之後》劇中揭開賣淫產業鏈真相，（左起）李銘忠、柯淑勤、王月。（圖／鏡文學提供）

在即將播出的第5、6集中，劉知君（林予晞飾）、莊大海（薛仕凌飾）攜手查真相，深陷醜聞疑雲的高佑霖（宋柏緯飾）又牽扯一位自殺女性，讓案情更加撲朔迷離。另外，潘慧如飾演的馬姐再度登場，劇情將揭開她的真實身份，背後究竟隱藏什麼樣的祕密？這一發展將為劇情增添更多謎團。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

女記者林姵亭命案也愈發複雜，隨著Mina（小薰飾）的死，知君掌握到另一個重要線索「小安」，使案件走向更深的黑暗。此外，劇中主角的一舉一動成為大家關注焦點。林予晞在情人節PO文：「知君今天不追獨家，只想專心追你，我就是你一人的狗仔。」短短時間引來上萬粉絲按讚。《死了一個娛樂女記者之後》全劇共8集，每週末更新播出。