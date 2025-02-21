記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日病逝於日本，享年48歲，消息令各界震驚不捨，身後事也引發關注。她的前夫汪小菲昨（20日）抵台，傳出要處理家務事與官司，大S媽媽則是在日前喊話要「上戰場」，被猜測將開戰汪家。不過律師簡大為透露，除非S媽取得大S老公具俊曄的授權，否則恐難上戰場。

▲簡大為分析大S遺產問題。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）



簡大為日前在節目《震震有詞》中，分析大S的遺產問題，他表示大S的繼承人是具俊曄與她的2個孩子，對於S媽喊話開戰一事，他坦言由於S媽不是繼承人，「除非S媽可以拿到具俊曄的授權，否則她連上戰場的資格可能都沒有」。

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另一方面，汪小菲先前被傳還欠大S房貸、借款等約2.5億元，簡大為透露，如果將這筆錢討回來，具俊曄與2個孩子會各得3分之1，然而因為汪小菲仍有監護人身份，因此其中的3分之2（約1.67億）可能仍會掌握在他手裡。

▲S媽（中）喊話要上戰場。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



回顧S媽先前的發言，她13日凌晨在社群平台發文，直呼「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧」，引來大批網友替她加油打氣，她也回應：「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義。」其後汪小菲的媽媽張蘭，則是在回覆網友留言時，寫下「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，疑似在回應S媽的上戰場宣言。

▲汪小菲昨日抵台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



▼《震震有詞》完整版影片。（影／翻攝自YouTube／高點電視）

