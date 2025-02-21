酷炫也被爆！反骨前成員控「神秘小房間」完事就滅證 本尊反擊了

記者潘慧中／綜合報導

孫生深陷性騷案風波以來，不但遭所屬團隊「反骨男孩」解約，還面臨其他受害女子出面指控其拍片惡行的疑雲。然而，面對曾經一起拍片的網紅「星宣」的爆料，酷炫21日不甘示弱地反擊：「不要得不到自己要的，就出來該該叫！」

▲酷炫反擊爆料。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660 ）



星宣聲稱曾聽聞反骨男孩的「神秘小房間」有裝監視器，酷炫完事後能輕易滅證，「讓許多人成為『不知情受害者』。」對此，酷炫21日在Instagram限時動態回擊：「有腦的都知道你們在抹黑，公司裝監視器就是為了防止東西被偷，這種時候出來踩一腳，胡亂說些沒根據猜測的話帶風向！」

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此外，針對星宣聲稱離開是因為覺得成員對瑋哥不好，「像是欺負一樣」一事，酷炫也澄清當初被欺負到離職的是經紀人，「還是到時候我請他出來指控你們有多惡劣？」

▲酷炫希望和前成員能好聚好散。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660 ）



面對前成員的種種爆料，酷炫最後表示希望一切好聚好散，他有犯錯當然會認，但無法忍受被亂帶風向，「我感謝你們當初對團隊的付出，但不要得不到自己要的，就出來該該叫！」