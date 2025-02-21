出國前4天「拔智齒」！夏語心不聽勸：我夢幻體質　下場超慘

記者劉宜庭／綜合報導

女星夏語心近日在節目中分享一場因自信過頭導致的旅遊災難，她自認「夢幻體質」，認為自己復原能力超快，因此在出國前4天拔智齒，沒想到最後竟引發蜂窩性組織炎，導致整張臉嚴重腫脹，甚至痛到無法玩行程，最終提前結束旅行，損失數萬元機票與門票費用，讓她直呼：「這次的老鼠屎就是我本人！」

▲夏語心曾經在出國前4天拔智齒，結果痛到提早回台。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Facebook／夏語心）

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夏語心分享，自己從小到大無論受傷、開刀還是扭傷，恢復速度都比一般人快，因此她理所當然認為拔智齒後也能快速痊癒，儘管旅伴事前提問「妳確定？」她仍決定出國前4天拔智齒。她表示，拔完後醫生還用了骨粉、膠原蛋白，全都自費弄好，「想說可以安心地出國！」

然而，夏語心並未料到傷口在拔牙後第二天開始發炎，當時她並未察覺異狀，仍自信滿滿地出國。沒想到到達新加坡後，拔牙處開始發熱、腫脹，甚至變得異常灼熱，痛楚逐漸加劇。她回憶：「醫生原本說前幾天先冰敷，後來再熱敷，但當時其實是發炎狀態，根本不能熱敷，結果我還熱敷，整個情況變超級糟！」

▲夏語心無奈自嘲「高估自己」。（圖／翻攝自Facebook／夏語心）



隨著病情惡化，夏語心的左臉腫到像松鼠，甚至發展成蜂窩性組織炎，連顴骨都變紅、發炎，整個人嚴重不適，甚至痛到無法進食、拍照，全程只能戴口罩掩飾腫脹的臉部。為了不影響同行旅伴的心情，她還勉強當起攝影師，幫對方拍照，讓對方好好享受旅程。

然而，到了旅程第三天，疼痛已經超出夏語心的忍受範圍，無論吃消炎藥或是止痛藥都無法緩解，她終於決定放棄旅程，當機立斷訂了隔日的回程機票，強迫旅伴一起回台灣：「我就直接買了兩張回程的機票，我說我不要玩了。」她坦言，這趟新加坡之旅原定有多個行程，包括展覽、門票與住宿等，但因為她的身體狀況實在無法繼續，最後只能忍痛取消後續4、5天的行程，估計損失高達5、6萬元，苦笑自嘲「高估自己」。