恐怖玩具猴「被迪士尼阻擊」不許敲鈸　導演反倒致謝：更愛這感覺

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖娛樂片《史蒂芬金之猴子》改編自「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）的同名短篇故事，原著中那隻連環殺人的詛咒玩具猴子，本來是以敲鈸形象登場，沒想到迪士尼卻因為動畫片《玩具總動員》（Toy Story）擁有形象版權，導致猴子無法敲鈸，讓劇組無奈只能大刀修改。

▲《史蒂芬金之猴子》因為迪士尼作品的形象版權因素，猴子從敲鈸改成打鼓。（圖／采昌提供）

改編自「恐怖大師」史蒂芬金同名短篇故事的最新恐怖懼獻《史蒂芬金之猴子》，以一隻會瘋狂殺戮詛咒的發條玩具猴子作為主軸。據悉，原著中的玩具猴子，原本是以雙手敲著銅鈸的形象登場。劇組原本想要忠於原著，沒想到卻因為迪士尼而必須大刀修改此設定。

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導演奧茲古柏金斯對此解釋：「製片人告訴我，因為《玩具總動員》裡的一隻猴子，迪士尼擁有了敲鈸猴子的形象版權，所以我們不能使用銅鈸。我當時在想，那如果改成鼓呢？或許可以帶點節奏感，一種令人不安的氛圍，就像在說『請準備好，要發生事情囉！』」

▲導演奧茲古柏金斯透露，每週跟劇組召開兩次「死亡會議」。（圖／采昌提供）

最終呈現出來的感覺，甚至比原先設想得更具有戲劇效果，也讓導演興奮喊：「謝啦，迪士尼，我更喜歡這種感覺！」此外史蒂芬金每週跟劇組召開兩次「死亡會議」，來實現片中各式各樣的荒誕死法。

在劇本創作過程中，史蒂芬金也給予奧茲古很大的發揮空間，並在觀賞完電影完成品之後，於社群平台Threads上大讚：「我從來沒看過像《史蒂芬金之猴子》這樣的電影，它瘋狂至極！作為一個不時也會沉迷於瘋狂之事的人，我對此深表欽佩。」該片將於2月27日在台上映。