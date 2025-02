丁噹許願成真「開工就到菲律賓演出」！　台下聽不懂還是超嗨

記者蔡琛儀/台北報導

丁噹在去年年底許下心願,希望今年能到世界各地開唱,果然一開工她就飛到菲律賓演出,雖台下的觀眾不懂華語,但原定一小時的演出,因為觀眾反應熱烈,丁噹更嗨到直接加碼演出到90分鐘,現場彷彿是丁噹演唱會。

▲丁噹開春受邀到菲律賓演出。(圖/相信音樂提供)

丁噹2018年就曾受邀到菲律賓演出,相隔7年再度來到菲律賓,她也相當開心,一開場就先帶來〈野獸〉、〈夜遊〉和夯曲〈APT.〉迅速炒熱氣氛,原本一度擔心台下觀眾不認識她,她先帶領全場演唱〈我是一隻小小鳥〉,她唱一句台下馬上就能跟著接唱,而她拿手的經典情歌〈手掌心〉、〈我愛他〉、〈猜不透〉全場更是聽得如痴如醉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於演出當天正是西洋情人節,丁噹也準備了西洋經典情歌〈Can’t take my eyes off you〉、〈I will always love you〉獻給全場,並祝大家情人節快樂。

▲丁噹許願接下來能重返小巨蛋開唱。(圖/相信音樂提供)

對於一整年忙碌的丁噹,這次過年難得放了長假,過年陪家人度過,孝順的她還為93歲的外婆錘脈,舒緩不適,直到情人節才開工的她,除了準備開工紅包給隨行工作人員外,也宴請工作人員一起吃情人餐。2025年第一個願望實現,許久沒攻蛋的她也希望今年能與歌迷在小巨蛋大合唱的願望能成真。