女星穿窄裙「一直開腿露底褲」被看光！台造型師急提醒 心機內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

知名造型師李明川最近上《小明星大跟班》爆料，有位女明星有次拍廣告時，明明穿了窄裙卻頻頻開腿，就算他再三提醒，對方依然故我，到最後才明白背後的心機內幕。

▲李明川爆料有女星一直故意露底褲。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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李明川表示該女星向來素行不良，在任何大大小小的工作中，對方都會力求表現，「最可怕的是她所有的力求表現，大家都看不到」，儘管如此，對方始終不會放棄表現。

▲李明川透露該女星向來素行不良。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



李明川認為搏版面是正常的事，但該女星總會反客為主。例如拍大合照時，雖然她會主動站旁邊，但在拍照前一秒，她都會突然拿掉披肩，露出裡面的低胸服裝，最後不是主角的她就能拿到獨照的機會。

▲該女星拍照前一秒會突然大露低胸服裝。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



不只這樣，有次拍廣告時，該女星被安排扮演穿著窄裙的秘書，雖然鏡頭只拍上半身，卻頻頻開腿露底褲。李明川趁補妝時提醒，女方不但裝傻，一上場還是繼續開腿，「我在那一刻懂了，她就是要給現場攝影大哥福利，她不管什麼場合都力求表現。」

▲李明川最後才懂該女星用盡心機的原因。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）