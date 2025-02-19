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壞特看不下去「嘻哈辱女文化」竟慘遭出征　不忍反擊了！

記者蔡琛儀／台北報導

近期在音樂圈引起風波的「嘻哈與抖音歌〈愛你真的梅辦法〉爭吵事件」，壞特在事件發生後以女性角度在社群上發表想法，引起大眾討論，她認為爭吵事件中的兩首歌都帶有強烈傳統男性視角的陽剛文化，更提到許多嘻哈歌曲裡有大量辱女歌詞，常讓她感到不適，此言論一出隨即引起大量批評。

▲▼壞特〈Dating Me A’int Hard〉。（圖／壞特工作室提供）

▲壞特希望能引發更多性別議題的討論。（圖／壞特工作室提供）

許多人認為辱女詞彙只是嘻哈歌曲甚至普羅大眾發洩的語助詞，並無攻擊女性的意思。也很多人認為罵這樣的髒話這是傳統文化，追根究底這就是千年文化對女生的貶低。壞特認為辱女的髒話已根深蒂固在文化中，這種現象表示現今社會雖看似男女平等，實際上仍處處充滿隱性對女性的偏見與歧視。

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壞特希望能引發更多性別議題的討論，將男、女性被傳統束縛的標準及框架解放，並期待能盡一己之力，慢慢用自己的聲音，從生活、音樂等形式，潛移默化讓風氣慢慢改善，未來也期待從教育，讓不同的性別都有安全且受尊重的環境，女生可以勇敢自我實現、男生也能勇敢表達脆弱不受社會期待束縛，儘管是一段很長的路，但這是壞特將會努力投入的目標。

▲▼壞特〈Dating Me A’int Hard〉。（圖／壞特工作室提供）

▲壞特推出新歌〈Dating Me A’int Hard〉。（圖／壞特工作室提供）

此外，壞特2月率先推出新單曲〈Dating Me A’int Hard〉，寫下2月情人節卻獨自一人想著暗戀對象的心境，甚至過度思考的解讀對方的一舉一動，緩緩唱出內心無止盡的惆悵。靈感來自壞特從小到大有很多暗戀的經驗，理解遇到心儀的對象容易想東想西的心情，她也嘗試走出舒適圈，與海外不同的藝術家合作，小巡迴也將繼續進行。

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