NewJeans怒控HYBE房時爀「出手阻礙海外演出」！　ADOR發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans 2024年全面槓上母公司HYBE與經紀公司ADOR，單方面宣布合約無效，近日宣布改名 「NJZ」，對此，ADOR強硬表達對成員單方面行動感到遺憾，將竭盡全力維護NewJeans的品牌價值，還呼籲媒體不要使用團體NewJeans的新隊名「NJZ」。19日，NewJeans方面再度指控HYBE議長房時爀妨礙她們的海外演出。

▲NewJeans指控房時爀妨礙她們海外活動。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，ADOR方面在得知NewJeans的指控後，公開否認曾經要求取消NewJeans在香港的演出，並發表了反駁聲明。ADOR於19日發布官方聲明，表示「ADOR從未要求取消NewJeans的香港演出」，並確認「ADOR的母公司HYBE的房時赫議長也從未針對NewJeans的香港演出進行過任何聯絡」。

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▲ADOR否認阻礙NewJeans海外活動。（圖／翻攝自NJZ Instagram）

ADOR僅承認，曾向主辦方提出過請求，要求使用「NewJeans」這一官方團名，並基於合約條款，要求透過ADOR來安排演出。

此前，NewJeans方面透露，ComplexCon相關人士告知她們，HYBE的房時赫董事長疑似曾親自致電美（國）方人士，試圖讓她們演出無法進行。最後，成員們表示，即使情況不好，她們仍計劃繼續進行獨立活動，並將在香港的ComplexCon活動中演出。