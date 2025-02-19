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小薰激情滾床薛仕凌「主動跨坐他身上」　鄭人碩看完沈默：我消化一下

記者蕭采薇／台北報導

小薰（黃瀞怡）在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演身材火辣的網紅直播主，劇中與薛仕凌上演火熱床戲。小薰笑說：「身材是我一直以來的自卑點，比例不是我最滿意的地方。但接下這個角色後，觀眾的反應出乎意料地好，這讓我感到很鼓舞。」而男友鄭人碩看完後，則直說：「我還在消化中。」

▲▼《死了一個娛樂女記者之後》小薰媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲小薰在《死了一個娛樂女記者之後》飾演身材火辣的直播主Mina。（圖／記者湯興漢攝）

首次與薛仕凌合作的小薰說：「Mina這個角色比較ㄎㄧㄤ，所以我有提醒他，如果覺得不舒服一定要說。薛仕凌也有花時間跟我溝通，貼心提醒我防護措施要做足。」而激情戲拍攝足足花了一天半，劇中將薛仕凌推倒在床上、坐在他身上跳舞，都是小薰自行加戲，她笑說：「我覺得這樣做才符合角色性格。」

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有一場嘴對嘴餵薛仕凌餅乾、甚至藥丸的戲碼，完全是精準的演出。當被問到是否有舌頭接觸時，小薰坦然回應：「他是有碰到嘴唇啦。」被問到家人是否知道戲已經播出，小薰笑得有些尷尬，「我爸爸應該還不知道這部戲已經上線了，裸露的部分我都不會事先跟家人說，他們會反對，但我會先斬後奏。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》小薰、薛仕凌在劇中有激情戲。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》小薰跨坐在薛仕凌身上。（圖／鏡文學提供）

是否戲外也曾跳舞給男友鄭人碩看？小薰笑說：「沒有啦！誰會在家跳那個舞！」而鄭人碩看完後，小薰也好奇他的感想，鄭人碩則回答：「我還在消化，不要煩我。」小薰說：「他是一個需要時間慢慢消化的人，但我情緒管理很好，不會因為這些事生氣。」

小薰對床戲的尺度拿捏自有一套標準。「如果覺得尺度過大，我會主動要求剪掉。」對於是否遇過演藝圈中的潛規則，小薰大方分享自己從《我愛黑澀會》出道時的經歷。「因為我皮膚不好、身材也不是最好，所以一直沒遇過被包養的情況。」

▲▼《死了一個娛樂女記者之後》小薰媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲小薰在《死了一個娛樂女記者之後》有激情戲，也好奇男友鄭人碩看完的想法。（圖／記者湯興漢攝）

同為「黑澀會美眉」的鬼鬼，先前宣布在未婚情況下當媽媽，小薰透露有留言恭喜對方，她說：「鬼鬼做每件事都是有想清楚的，一個人這樣很好啊！她是很有自己想法的女生，要怎麼做都是有計劃一步一步去做，不會是一時衝動。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》小薰、薛仕凌在劇中有激情戲。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》小薰、薛仕凌在劇中有激情床戲。（圖／鏡文學提供）

小薰目前則沒有當媽媽的想法，但她和鄭人碩的兒子相處得不錯，「他兒子每次來我們家，都會說『我想跟姨一起睡』。」《死了一個娛樂女記者之後》共8集，於2025年2月8日正式播出，每週更新兩集。

 

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死了一個娛樂女記者之後, 薛仕凌, 小薰, 黃瀞怡, 鄭人碩

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